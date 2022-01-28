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北卡大學獲2500萬捐款 設立研究三陰性乳癌專案

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡大學萊茵伯格綜合癌症中心獲得匿名者捐贈2500萬美元。(取自該校官網)
北卡大學萊茵伯格綜合癌症中心獲得匿名者捐贈2500萬美元。(取自該校官網)

一位匿名人士近日捐贈2500萬元給北卡大學萊茵伯格綜合癌症中心(UNC Lineberger Comprehensive Cancer Center)，以設立三陰性乳癌(triple negative breast cancer)研究專案，並支持其他關鍵項目。這是該中心有史以來收到的最大一筆捐款。

該校官網指出，這筆捐款是為了答謝其家庭成員在該校接受癌症治療時所得到的照顧，並幫助萊茵伯格中心加速尖端癌症研究。捐贈者指明款項將用來幫助患有各類型乳癌的患者，特別是三陰性乳癌。此外，這筆捐款還將用來研究發展更有效治療方法、改善兒童癌症護理，和消除癌症治療的種族差異。

三陰性乳癌約占美國乳癌病例10%到20%，之所以叫三陰性乳癌，是因為它缺乏雌激素、孕激素和HER2蛋白受體，而這些通常與其他乳癌有關。這是一種侵襲性、快速增長的癌症，很容易擴散到乳房以外，即使治療也有復發的風險。與其他乳癌類型相比，其治療效果明顯較差，而且對黑人、拉丁裔和年輕女性的影響尤為嚴重。

將擔任三陰性乳癌中心首屆主任的凱利(Lisa Carey)，是乳癌研究傑出教授，也是專門治療乳癌患者的醫學腫瘤學家，她曾與同事於2001年在美國發起第一個針對三陰性乳癌的臨床試驗。經過長期研究，該中心研究人員首次證明三陰乳癌對黑人女性影響特別嚴重，尤其是年輕的黑人女性。她說這筆捐款無疑將加速研究步伐，為三陰性乳癌患者提供更好的治療和結果。

癌症 黑人 腫瘤

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