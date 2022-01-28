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Boom將在北卡綠堡建廠 製造超音速客機

記者王明心／北卡羅來納州報導
Boom公司將在北卡綠堡(Greensboro)製造現代超音速客機。(取自公司官網)
Boom公司將在北卡綠堡(Greensboro)製造現代超音速客機。(取自公司官網)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)26日宣布，製造現代超音速客機的Boom Supersonic，將在綠堡(Greensboro)建造製造和總裝配工廠。他說，Boom選擇萊特兄弟首飛的北卡作為其第一家製造廠，尤其具有意義。

該公司創始人兼首席執行官修爾(Blake Scholl)表示，要帶給乘客和航空公司永續發展的超音速航空旅行，選擇製造地點很重要。有了美國最優秀、最聰明的航空人才、主要供應商，和北卡的支持，他相信綠堡將成為世界超音速製造中心。

公司官網指出，北卡為Boom的製造工廠提供了最理想的位置，因該州有強大的航空工業人才，包括大量的美國退伍軍人。北卡也有很好的技術學校，為該公司提供獲得技術熟練勞動力的管道。工廠所在的皮埃蒙特三合地區(Piedmont Triad)靠近許多一級航空航太供應商，有利生產。此外，該州位於東海岸，也有利於在大西洋上空測試超音速飛行。

這個新廠位於皮埃蒙特三合國際機場，將容納該公司第一條總裝生產線、測試設施和客戶交付中心。所生產的商用客機將實現淨零碳排放，使用100%可持續航空燃料(SAF)來飛行，速度是當今最快客機的兩倍。目前工廠已獲得包括來自聯合航空和日本航空的訂單，以及與美國空軍的政府合同。

據北卡州經濟投資委員會估計，該專案將在20年內為北卡帶來至少323億元的經濟收益。員工平均年薪6萬8792元。該地區目前平均年薪為5萬3994元，該公司可望替該地區的工資每年增加1.2億以上。

北卡參議會臨時主席、參議員伯傑(Phil Berger)說，北卡過去十年已經發展成低稅收、規章合理、擁有世界級教育體系、有利就業的州，Boom的設廠證明了這點。

該公司表示將在65畝的土地上建造占地40萬平方呎的廠房，到2030年前將為北卡帶來超過1750個工作崗位，到2032年將擴大到2400多個工作。為培養下一代超音速專業人才，Boom直到2032年還將為北卡公立大學、社區學院或技術學校的學生提供200個實習機會。

北卡 就業 投資

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