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破紀錄 沙凡納港去年貨櫃處理量創下560萬新高

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
沙凡納港過去一年共處理近560萬個貨櫃，創下新紀錄。(喬州港務局網站)
沙凡納港過去一年共處理近560萬個貨櫃，創下新紀錄。(喬州港務局網站)

沙凡納港(Port of Savannah)在過去一年貨物處理能力大幅提高，貨櫃總處理量更創下近560萬的新高。

去年初秋時，該港時常可見30多艘船排成一列，等待卸貨與裝貨。喬治亞州港務局執行董事林奇(Griff Lynch)說，近日港口船隻大排長龍情況大為改善，等待卸貨的船隻不會超過一、兩艘。

去年下半年，貨櫃停留在沙凡納港的時間平均超過12天。林奇表示，現在平均僅為六天。

他說，沙凡納港的貨櫃量成長幅度已連續12個月創下紀錄。12月，它共處理了46萬5000個。去年該港口總吞吐量為近560萬個貨櫃，比前一年增長25%，包括了逾280萬個進口貨櫃，及逾138個出口貨櫃。

沙凡納港已成為美國最重要的貿易港之一。林奇說，去年該港處理了22.5%來自東岸的貨櫃，和11.3%進入美國的貨櫃。

疫情使沙凡納港面臨需求巨幅增長，港口不得不快速擴充服務量能，然而隨著通貨膨脹、物價飛漲，未來可能消費市場需求縮水，進而為沙凡納港帶來新的營運挑戰。

新冠病毒最初襲擊中國時，工廠關閉，運往沙凡納的貨物減少。之後隨著美國消費者避疫在家，商品訂單猛增。

在疫情開始之前，沙凡納就一直處於擴張狀態。但是，港務局董事會主席伍藤(Joel Wooten)說，由於疫情，該港不得不快速推進許多計畫。

港務局已開設了四個內陸堆放場(inland yards)，其中一個位於亞特蘭大的Reynoldstown地區，可容納數千個貨櫃，以避免它們堵塞港口。而港口也增加了數百名工人和更多器械。

總部位於亞特蘭大的物流公司Vector Global Logistics執行董事Enrique Alvarez表示，雖然日前嚴重的供應鏈混亂已經舒緩，但現今運輸成本仍高於以往。

官員們預計未來幾個月港口將會很忙，但如果美聯儲加息，經濟可能降溫，沙凡納的進口量也將會下降。林奇說，「如果民眾停止消費，或東西價錢更貴，那真的就會影響到港口發展。」

喬州港務局還管理了布倫瑞克港(Port of Brunswick)，該港負責處理車輛和各種機械的運輸，這些業務因全球矽芯片短缺而中斷，迫使許多製造商減產。即便如此，布倫瑞克港去年共處理了64萬9550輛汽車、卡車和機械，比前一年增長了10.6%。

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