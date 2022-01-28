Atrium Health醫院系統捐獻N95口罩，即日起可在夏樂三華人超市領取。(夏樂亞美商會提供)

夏樂三華人超市 KN95免費發

●夏樂地區最大醫療系統Atrium Health自即日起，在下列華人超市免費發放KN95口罩，數量有限發完為止。

1. Asian Market：9630 University Blvd, Suite J, Charlotte, NC 28213；

2. New Asia Market：4330 Plaza, Charlotte, NC 28215；

3. Asian Market：4400 Potters Rd, Stallings, NC 28104。(記者王政賢)

2月12日創業及投資 講座

●甘斯維爾台灣商會、世界華人工商婦女企管協會亞特蘭大 分會及美東南玉山科技協會，將於2月12日(周六)下午1時30分至3時30分舉辨專題講座「新創成功企業家及投資專家經驗分享」，以實體及線上兩種形式同時舉行。將邀請到Sora Schools共同創辦人Indra Sofian、私募基金投資人以及創業家Meade Sutterfield，以及駐亞特蘭大辦事處經濟組組長陳新發分享經驗。

報名請上網：forms.gle/VqEtJk8AWEWWZRf77。若有疑問可洽詢甘斯維爾台灣商會會長谷企平(Jimmy Ku)：[email protected]，或電：(404)520-9370。

僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd. Chamblee, GA 30341。(記者林昱瑄)