Gold House 聯合亞裔商家迎虎年為St. Jude兒童醫院辦優惠募款活動

St. Jude以患者Maelin-Kate名字命名限量版虎年毛絨玩具，可透過 St. Jude禮品店(stjude.org/lunarnewyear)購買。(St. Jude提供)

Gold House與多家亞裔 及太平洋島民(API)品牌商家，聯合開展其針對St. Jude 兒童研究醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)的第二次農曆新年活動，從而為 St. Jude患者家庭帶來好運，增強醫院救死扶傷的使命，並支持該醫院尋找治療方法，挽救更多兒童的生命。

凡是從2月1日到4月30日期間，購物者可在選購參與活動品牌的商品時，選擇在結帳時向St. Jude捐贈。此外，每筆銷售收益中的一部分都將用於St. Jude對兒童期癌症 及其他危及生命的疾病研究和治療。

參與這次農曆新年活動的品牌包括Covry、Dagne Dover、Duck Duck Books、Fly By Jing、Glow Recipe、Health-Ade、Neuro Gum、Nona Lim、The Qi、Sanzo和Tochi Snacks。這些活動可提供各種各樣的產品，包括食品、調味品、飲料、書籍、眼鏡用品、美容產品和手提袋。部分品牌是Gold House創始人網路的成員，該網路是饒有前途的亞裔及太平洋島民創業者和企業領導的跨產業社區。

兒科癌症是耗資萬億美元的多年難題，需要數以百萬的支援者共同努力來解決。類似這樣的合作關係及公眾同心同力，幫助St. Jude達到挽救兒童生命的目標。 Gold House Futures主管Mikkoh Chen表示，該公司非常自豪再一次與Jude Children’s Research Hospital合作，並讓Gold House有機會與API創立企業，聯合對支援和推進癌症及其他災難性兒童疾病關鍵研究和治療方。

如欲了解更多活動詳情，可造訪stjude.org/lunarnewyear。