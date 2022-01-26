視力殺手青光眼 醫師籲定期檢查及早發現

曾顯鈞(Henry Tseng)醫師講解青光眼和白內障的症狀與治療方法。(講座截圖)

1月份是美國青光眼認知月，北卡亞裔 服務中心(Asian Focus)邀請眼科醫師曾顯鈞(Henry Tseng)在線上為民眾講解青光眼和白內障，幫助大家深入了解這兩個導致民眾失去視力的最普遍疾病。

曾顯鈞八歲自台灣移民來美，史丹福大學 化學系畢業後，在賓州大學醫學院取得醫學博士和研究博士學位，曾受青光眼專科訓練，現為杜克醫院眼科主治醫師和杜克醫學院副教授。

他首先解釋眼科醫師其實有兩種。其中醫學院畢業的眼科醫師(MD)接受完整醫學院教育 後，取得專科醫師資格，可看病和執行手術；至於驗光師(OD)也受專業教育，取得資格後，可執行檢測視力。民眾若有青光眼或白內障疑慮，須找醫學院畢業的眼科醫師。

他以一張眼球構造圖說明，人之所以能看得見物體，是因為光線進入瞳孔後，透過角膜、虹膜、水晶體、玻璃體的折射，成像於視網膜，再經視神經將訊號傳送到大腦，作出視覺判斷，才能看見物體。白內障使水晶體受損，青光眼則影響視神經的運作。

白內障是水晶體因老化或病變而產生渾濁現象，會使人夜間視力不良、減退色彩敏感度、視力模糊等。當白內障影響閱讀和日常生活時，便要開刀摘除。醫師用超音波將白內障的晶體核乳糜化，植入人工水晶體。現在新式手術除了清除白內障外，還同時矯正患者的散光、老花眼、近視、遠視。因切口很小會自行痊癒，不須縫合，患者不需住院。

青光眼損害視神經，使視力減退，漸漸失明。以往認為青光眼是高眼壓所致，近年發現正常眼壓的人也會罹患此病，而亞裔患者尤其顯著。慢性青光眼通常沒有症狀，但周邊視野或中央視野慢慢消失，最後無法看到全景。此過程可能很緩慢，以致許多人沒有察覺。他說，美國幾乎300萬人患有青光眼，其中半數不知已患病，以致逐漸失明，令人惋惜。

急性青光眼症狀包括眼部疼痛、噁心、嘔吐、頭痛、眼充血、看電燈時會出現光環等。常見的青光眼治療方法是使用眼藥水、鐳射治療，及進行外科手術。他提醒視力一旦失去，無法再恢復，無論哪一種治療都不能完全根治，但能讓症狀停留在可控制的範圍，所以定期檢查眼睛，及早發現問題，是保護眼睛的最好方法。