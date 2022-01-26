南北卡華人工商總會稅務講座 提醒留意子女稅更新

會計師朱明君講解2021年報稅的稅法更新。(講座截圖)

南北卡華人工商總會(CCCC)日前舉辦多場稅務講座，由專業會計師和認證財務分析師提供個人、企業的最新稅務資訊，其中朱明君解說了有關2021年的稅法更新。

朱明君自南開大學獲得經濟學碩士後，又在印第安納大學商學院取得會計碩士學位，曾先後在三家大型美國公司任職，也為慈善機構United Way提供免費報稅 服務。2019年成立自己的會計事務所，並擔任南北卡商會的財務幹事。

她首先提醒大家注重網路安全，不要通過社交軟體傳送含有個人信息的文件，以免被盜用。一般報稅須提供的文件包括收入證明，如W2工資表、事業金收入1099-G、銀行利息、退休金收入等，虛擬貨幣出售交易、1095-A奧巴馬健康保險聲明、有關子女稅抵免付款的國稅局6419號信件、有關2021疫情補貼的國稅局6475號信件，及其他因個人情況所需的文件。

2021年度子女稅優惠(child tax credit)更新部分，包括孩子年齡限制改為18歲以下；子女税金額上調到3000元，六歲以下兒童則有3600元抵免；子女税在2021年根據收入可獲全額退還。如果單身收入超過7萬5000元、戶主收入超過11萬2500元，或夫妻合併收入超過15萬，比去年多出的1000元或1600元減免額將會遞減；如果單身收入超過20萬，或夫妻合併收入超過40萬，將隨收入遞增，減免額遞減。

所得稅減免額(earned income credit)方面，以前夫妻須分居6個月以上，分開報稅才可享減免額，2021年改為有分居協議且報稅年年底分開居住即可；投資減稅限制從投資收入超過3650元上調至1萬；投資人年齡要求從最低25歲、最高65歲，改為最低19歲，最高年齡限制則取消。

南北卡華人工商總會(CCCC)日前舉辦多場稅務講座。(講座海報)

可免付稅的最高收入從7100元至8880元，調至9820元至1萬1610元。照顧孩子和被撫養者的稅收抵免在2021年，一個孩子最多可拿到4000元，兩個以上8000元，照顧費用上限則上升到一個人8000元，兩個以上1萬6000元，僅限2021年適用。

2021到2025年之間，學生貸款 如果是有聯邦或地方政府擔保、合格教育 機構、私人教育貸款、慈善性質教育機構所提供的高等教育貸款，或免稅機構提供的再融資(refinance)，可部分或全部貸款免稅。

單身或已婚分開報稅收入達1萬2550元、已婚合併報稅收入達2萬5100元、戶主報稅收入達1萬8800元，都可使用標準扣除額。若有超過稅後收入7.5%以上的醫藥費、支付的州稅和房產稅、支付的貸款利息、慈善捐贈、災區產生的保險賠付以外的財產損失和偷盜損失等，還可申報逐項扣除額。