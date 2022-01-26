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北卡維克郡 6地點可領免費N95口罩

記者王明心／北卡羅來納州報導
拜登政府向民眾發送4億個N95口罩。(美聯社)
拜登政府向民眾發送4億個N95口罩。(美聯社)

聯邦疾病控制和預防中心(CDC)最近更新防疫指南，稱N95和KN95口罩能提供最佳保護，拜登政府也開始向全美民眾免費提供4億個N95口罩，北卡維克郡獲得了20多萬個，即日起開始發送。

除非另有指定時間，以下衛生服務中心在周一至周五的早上8時30分至下午5時15分開放前往領取N95：

• 111 James Jackson Ave, Cary，上午9時至下午6時。

• 130 N. Judd Pkwy NE, Fuquay-Varina。

• 350 E. Holding Ave, Wake Forest。

• 1002 Dogwood Dr, Zebulon。

• 5809 Departure Dr, Raleigh，上午8時30分至下午4時。

• 10 Sunnybrook Rd, Raleigh。

西衛生與民眾服務中心的N95口罩供應開放索取當天便已告罄。(記者王明心／攝影)
西衛生與民眾服務中心的N95口罩供應開放索取當天便已告罄。(記者王明心／攝影)

由於需求量大，維克郡開始發送的第一天，就有多個點的口罩在幾個小時內被拿光。雖然官方表示已重新進貨，但據記者實地採訪西衛生與民眾服務中心，工作人員表示尚不知道何時會再進貨。民眾前往前最好先致電詢問：bit.ly/3u0ncE4。

此外，衛生單位也將發送N95口罩給高危人群和無力支付健保的族群和社區。

台灣大學特聘講座教授暨美國海軍研究學院榮譽特聘教授張智北表示，N95不能像布口罩那般水洗、消毒或加熱，會破壞口罩内夾層的三層濾網和靜電吸附功能，正確的做法是輪流使用四、五個N95口罩，每天用過以後，放在一個開口的紙袋裡，口罩上如果有病毒，一、兩天後就會失去活性，如此一個N95口罩可重複使用許多天，直到潮溼、髒污或有異味。

口罩 拜登 健保

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