亞城房價上升迅速 有殼夢越來越難圓

與過去八年任何時候相比，現在想要於亞特蘭大 完成擁有自己房屋的夢想，比以往都更難以實現。

亞特蘭大─沙泉市─阿法瑞塔都會區(Atlanta-Sandy Springs-Alpharetta)在亞特蘭大聯邦儲備銀行最新的房屋所有權負擔能力評比中，得分為104.7。該指數 對擁有至少50萬名居民的全美都會區進行評估。任何高於100的分數都被認為是民眾可負擔得起的。

儘管亞城住屋仍舊是可負擔，但該指數顯示，其評級正迅速下降。最新報告反映了2021年11月的數據。亞特蘭大當月的評級比前一年下降了17%。

該指數考慮了幾個數據，包括現有房價 中位值、收入中位數和房貸利率。

根據該指數，亞特蘭大的房價雖較全美更為實惠，但其11月的跌幅較以往為更大。全美平均指數為91.2，較前一年下降11.7%。

儘管整個亞城都會區住房被評為可負擔等級，但在都會區的核心區域並非如此。在富頓郡(Fulton)和底克甫郡(DeKalb)其分數都低於100。谷內郡(Gwinnett)11月的得分也低於100。

截至2021年11月，亞特蘭大的收入中位數基本上與去年同期持平，僅增長1.2%。與此同時，房價中位價卻飆升了21%，從27萬8450元上漲至33萬8250元。利率從2.8%上升到3.1%。

這種狀況導致了房貸支出，占了亞特蘭大居民薪水的很大一部分。去年11月份，亞城都會區民眾每月支付的總費用占中位收入者的28.6%，比一年前增加了約5%。

在2018年10月，亞城房屋所有權負擔能力評等分數為115.7，可見當時房價對市井小民來說，比較容易買得起。

雖然如此，亞城房地產經紀人協會主席海切爾(Karen Hatcher)表示，「與美國其他地區相比，我們的房產仍然是大家負擔得起的」。