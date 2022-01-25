強化安全性 喬州新選民登記系統3月啟動

喬州將購置新的選民登記系統，以強化系統安全性並使數據檢索更加容易。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州州務卿拉芬斯伯格(Brad Raffensperger，共和黨)上周表示，他正為該州的700萬選民，購置一套新的選民登記 系統，以強化系統安全並使數據檢索更加容易。

該州目前的選民登記系統已使用了將近十年，在2020年初選提前投票 的最初幾天，曾因運算速度太慢，無法即時處裡大量湧進的選民，造成多處投票所大排長龍。

「新系統將更先進且安全，且會提供使用者更好的使用經驗，也讓選務人員更有效管理選舉工作，」拉芬斯伯格說。

喬州 選舉系統近年來頻受爭議，尤其2020年總統大選時，共和黨對拉芬斯伯格有諸多批評，主要指責他沒有採取足夠措施，幫助時任總統川普推翻拜登取得喬州勝選。之後，喬州一項新選舉法，更逼迫拉芬斯伯格退出州選舉委員會。

官員們表示，新系統的成本不到350萬元，經費來自於州政府借來購買新投票機的剩餘債券資金以及聯邦資金。

該套系統名為「喬州選民登記訊息系統」(Georgia Registration Voter Information System)，計畫於3月份開始運作。在此同時，各郡選舉官員也正在確認選民都已經更新到重畫的選區中。選舉官員正為從5月24日舉行黨內初選開始的州長和其他職位選舉做準備。

該州計畫將把現階段的選舉數據與信息備份，然後依照重新畫分的選區進行更動，最後再上傳到新系統。

新系統可讓官員更快速將選舉結果上報，也會比較容易把數據下載到各投票站的平板電腦。拉芬斯伯格表示，該系統將安裝在符合聯邦安全標準的伺服器上。