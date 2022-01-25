蔡愛玲助夏樂招商 入選北美50大發展商

北卡夏樂地區商業聯盟的亞洲和北美業務副總裁蔡愛玲，協助招商及國內外企業投資，獲選2021年北美50大經濟發展商。(Consultant Connect)

諮詢顧問雜誌(Consultant Connect)日前選出2021年北美50大經濟發展商，夏樂地區商業聯盟(Charlotte Regional Business Alliance)的亞洲和北美業務副總裁蔡愛玲(Eileen Cai)名列其中。

經濟發展商50強名單，是由諮詢顧問雜誌每年透過經濟發展和選址諮詢的同業提名得來。蔡愛玲在業務發展、招聘和吸引外國直接投資 (FDI)方面有14年的豐富經驗。

她擔任夏樂地區商業聯盟副總裁以來，已招募了145家公司，其中80家是國際企業，於夏樂地區創造了1萬2200多個工作，帶進18.78億元的投資。夏樂地區商業聯盟曾由國際經濟發展委員會(IEDC)評為2020年全美頂級地區經濟發展組織之一。

蔡愛玲在金融服務、先進製造、汽車 、技術和醫療保健等方面，都深具經驗。她協助健康保險業巨頭Centene的東海岸總部落戶夏樂，這是北卡 州最大的單一投資項目，創造了3200個工作崗位和10億元的投資額，此交易並贏得了Business Facility的2020年度交易銅獎。

她還招募了來自英國的電動汽車商Arrival選擇入駐夏樂，這是北卡第一家電動汽車製造商。Arrival隨後宣布在夏樂建立公司總部，並建立兩個微型工廠和高壓電池模塊組裝廠。另外，在北卡康科特市(Concord)金牌櫥櫃(GoldenHome International Inc.)的北美總部也選在夏樂，American Fuji Seal, Inc.拓展業務至夏樂西北郊的Hickory等投資案中，蔡愛玲也發揮了長才。

該聯盟總裁兼首席執行官Janet LaBar對蔡愛玲讚譽有加，她說，蔡不僅幫助推動了北卡史上最大的經濟發展計畫，並獲得了國際商業和選址社區專業的認可。

蔡愛玲畢業於俄克拉荷馬大學經濟發展研究所(EDI)，擁有紐約州立大學會計與工商管理學士學位。她中英文流利，她也是卡羅來納亞美商會(CAACC)董事會成員和北卡州日本美國協會董事會成員，並積極參與華人社區中及各種國際組織的活動。