北卡染疫住院激增 州長尋求聯邦支援

新冠變種病毒 Omicron，近來造成夏樂地區以及整個北卡 州確診病例激增，該州1月以來，多次創下每日住院最高紀錄，其中包括上周四有4741人因COVID住院。夏樂最大的醫院系統Atrium Health目前的住院人數，已超過該醫院容量的95%。

北卡醫院系統已被迫關閉一些專科中心，並為緊急護理、門診中心以及有限的非緊急手術重新部署人力。根据北卡衛生與公眾服務廳(NCDHHS)的數據，上周住院人數比前一周增加了23%，該廳廳長金斯利(Kody Kinsley)表示，北卡全州72%的住院患者和83%的新冠相關的ICU住院患者未接種疫苗 ，他敦促居民盡快施打疫苗，且在群聚時，記得戴上口罩。

夏樂地區的另一主要醫院系統Novant Health傳染病專家David Priest指出，該院94%的COVID患者未接種或未完全接種疫苗。

北卡州長庫柏(Roy Cooper)因為全州醫院量能嚴重吃緊，上周五已向聯邦政府尋求幫助。他與Atrium Health合作，向聯邦緊急事務管理局(FEMA)請求支援人力，以協助醫院應對COVID疫情。

庫柏表示，本月早些時候，北卡獲得了FEMA提供的25輛救護車和50名護理人員，這些資源已經部署到11個郡。