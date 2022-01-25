亞城中校慶新春30日熱鬧登場

亞特蘭大中文學校和台灣青少年文化大，預計30日下午1時至4時在僑教中心舉辦春節慶祝活動。(主辦單位提供)

●亞特蘭大 中文學校和台灣青少年文化大使(FASCA)將於30日下午1時至4時，在僑教中心共同舉辦春節慶祝活動。會中將有表演，文化攤位，摸彩和遊戲。免費入場，請來賓全程戴口罩。僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee 30341。

海外青年英語服務營報名

●中華民國 僑委會「2022年海外青年英語服務營」已開始報名。活動期間為7月9日至8月3日止，採實體回台方式進行。凡報名時已就讀11年級以上且於2022年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲之青年，另依據我國中央流行疫情 指揮中心規定，須持有台灣國籍或我國居留證者皆可報名。

依照疫情入境規定，自1月4日起，旅客搭機前應檢附PCR「採檢日」2日內陰性報告，並需於入境後入住防疫旅宿完成檢疫期14日及接續自主健康管理7日。

自即日起至3月10日截止採書面報名，逾期不予受理。活動將以實體方式辦理，惟考量目前疫情及相關國家邊境管制措施，將於3月中旬再次評估，結果另函告知。

意者請將報名表郵寄、電郵：[email protected]，或親臨洽亞特蘭大僑教中心蔡先生辦理。 僑教中心地址：5377 New Peachtree Rd., Chamblee 30341，電話：(770)451-4456。

報名表件、活動中英文簡章及「個資蒐集、處理及利用告知事項」等文件可上網：bit.ly/3AHe3BL。(記者林昱瑄)