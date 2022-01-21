破紀錄 喬州機場去年查獲542把槍

根據聯邦運輸安全管理局(TSA)的最新報告顯示，亞特蘭大機場 在旅客隨身行李中，查獲槍枝的比率是全美平均的兩倍。而喬州 所有的機場在2021年共發現542把槍，再度打破單年紀錄。

這個數字是2020年疫情 流行期間所發現槍枝數的兩倍多，比2019年也多出100多把。

TSA的數據顯示，平均全美對每9萬7999名乘客進行例行安檢時，就會查獲一把槍枝，然而喬州的比率是全美平均的兩倍多，該州等於每安檢4萬470名乘客中就會發現一把槍枝。

大多數槍枝是在亞特蘭大Hartsfield-Jackson國際機場查獲，其中507把是在安檢時發現。

喬州2021年在機場安檢的人數比2020年增加了近95%，與2020年疫情爆發旅客大減相比，查獲槍枝數出現增長可以理解。

在喬州，旅客如被發現攜槍上機，除了可能面對刑事指控外，也可能面臨高達1萬3900元的民事罰款。如果該旅客持有一些快速安檢或Trusted Traveler等證明者，該服務也可能被暫時取消。

搭機時要攜帶槍枝的唯一方式，就是把槍枝放在托運行李中，且旅客必須提前通知航空公司並提供詳述。