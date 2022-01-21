全美十大槍枝製造州 喬治亞登第10

喬州已成為全美槍枝生產第十名的州。圖為入駐喬州的著名槍枝生產商。(喬州經發署)

有鑑於美國東北部多州槍枝控管法律日趨嚴格，許多槍枝製造業者紛紛移往南方落腳，其中喬治亞州對槍枝商提供減稅優惠，且無工會組織，加上政府立法保護業者免受訴訟，吸引國內外多達74家軍火商入駐，喬州 因此擠入全美造槍州排行榜中的第十名。

根據全國射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)數據，喬州2020年的槍枝產業一共聘雇4630名員工。

美國許多著名槍枝品牌如Winchester、Colt、Smith&Wesson、Remington等，最初創立於東北部一帶的重工業走廊。但從2016年起，因為校園槍擊事件頻傳，致東北各州制定更嚴格的槍枝法，如麻州立法規定，買槍前須從警方取得許可證，且首次購槍須通過訓練等，許多槍枝公司因此遷離。

喬州注意到立法趨勢，乘勢攏絡槍枝製造商，不僅提供減稅優惠，並積極招商。去年11月Remington Arms宣布全球總部遷出紐約州移入喬州，喬州提供該公司高達2790萬的減稅補貼。該公司計畫在LaGrange興建造價1億的工廠，帶來850個工作，平均年薪6萬5900元。

喬州的減稅優惠同時吸引國際公司，如巴西槍械商Taurus搬入喬州西南部Bainbridge，獲州府3990萬元免稅、補貼、招工職訓優惠，該公司從2019年至今，創造了300個就業機會，年薪平均3萬5000元，也因為工作機會增多，當地人口還增長5.5%。

提倡管制槍枝的吉福茲防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)資深顧問布塞(Ryan Busse)表示，南方的共和黨籍州長積極招募拉攏槍枝製造商，加上南方州沒有工會存在，都成為工廠落腳的選擇優勢。

左派的美國進步中心(Center for American Progress)2020年的報告則指出，喬州已立法保護槍枝廠商免受訴訟，尤其凸顯南方推崇槍枝的文化。

2020年夏天因明州警察 殺害非裔掀起全美示威，加上總統選舉爭議，以及2021年1月國會大廈暴動等事件，引發社會動盪，更推升全美槍枝銷售數量。由於美國對槍枝買賣並未追蹤，因此從申請購槍的背景調查數目，最能推估槍枝銷售量。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，全美的購槍背景調查數2016年約有2754萬件，2020年增加到逾3969萬，2021年稍降到3887萬件。喬州的背景調查數則是由2016年的61.3萬件，成長到2020年的90.4萬件，2021年降到80.6萬件。