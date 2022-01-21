我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

5歲以下接種輝瑞疫苗 佛奇：最快下月批准

全美十大槍枝製造州 喬治亞登第10

記者閻尚恩／亞特蘭大報導
喬州已成為全美槍枝生產第十名的州。圖為入駐喬州的著名槍枝生產商。(喬州經發署)
喬州已成為全美槍枝生產第十名的州。圖為入駐喬州的著名槍枝生產商。(喬州經發署)

有鑑於美國東北部多州槍枝控管法律日趨嚴格，許多槍枝製造業者紛紛移往南方落腳，其中喬治亞州對槍枝商提供減稅優惠，且無工會組織，加上政府立法保護業者免受訴訟，吸引國內外多達74家軍火商入駐，喬州因此擠入全美造槍州排行榜中的第十名。

根據全國射擊運動基金會(National Shooting Sports Foundation)數據，喬州2020年的槍枝產業一共聘雇4630名員工。

美國許多著名槍枝品牌如Winchester、Colt、Smith&Wesson、Remington等，最初創立於東北部一帶的重工業走廊。但從2016年起，因為校園槍擊事件頻傳，致東北各州制定更嚴格的槍枝法，如麻州立法規定，買槍前須從警方取得許可證，且首次購槍須通過訓練等，許多槍枝公司因此遷離。

喬州注意到立法趨勢，乘勢攏絡槍枝製造商，不僅提供減稅優惠，並積極招商。去年11月Remington Arms宣布全球總部遷出紐約州移入喬州，喬州提供該公司高達2790萬的減稅補貼。該公司計畫在LaGrange興建造價1億的工廠，帶來850個工作，平均年薪6萬5900元。

喬州的減稅優惠同時吸引國際公司，如巴西槍械商Taurus搬入喬州西南部Bainbridge，獲州府3990萬元免稅、補貼、招工職訓優惠，該公司從2019年至今，創造了300個就業機會，年薪平均3萬5000元，也因為工作機會增多，當地人口還增長5.5%。

提倡管制槍枝的吉福茲防槍枝暴力法律中心(Giffords Law Center to Prevent Gun Violence)資深顧問布塞(Ryan Busse)表示，南方的共和黨籍州長積極招募拉攏槍枝製造商，加上南方州沒有工會存在，都成為工廠落腳的選擇優勢。

左派的美國進步中心(Center for American Progress)2020年的報告則指出，喬州已立法保護槍枝廠商免受訴訟，尤其凸顯南方推崇槍枝的文化。

2020年夏天因明州警察殺害非裔掀起全美示威，加上總統選舉爭議，以及2021年1月國會大廈暴動等事件，引發社會動盪，更推升全美槍枝銷售數量。由於美國對槍枝買賣並未追蹤，因此從申請購槍的背景調查數目，最能推估槍枝銷售量。

亞特蘭大憲報(AJC)報導，全美的購槍背景調查數2016年約有2754萬件，2020年增加到逾3969萬，2021年稍降到3887萬件。喬州的背景調查數則是由2016年的61.3萬件，成長到2020年的90.4萬件，2021年降到80.6萬件。

喬州 警察 明州

上一則

華女購物遭歧視 5000人聲援 Lowe's終於道歉

下一則

亞裔控TJ高中招生未保持族裔中立案 改由法官直接判決

延伸閱讀

是否侵犯公民權利 加州檢察長要查聖縣警長辦公室

是否侵犯公民權利 加州檢察長要查聖縣警長辦公室
屋崙市議員提案禁止幽靈槍 降低槍枝暴力

屋崙市議員提案禁止幽靈槍 降低槍枝暴力
GAO調查：中美洲犯罪槍枝40%美國製造 半數為走私品

GAO調查：中美洲犯罪槍枝40%美國製造 半數為走私品
喬州擬放寬公共場所攜槍

喬州擬放寬公共場所攜槍
管控槍枝遲遲沒立法 拜登被指沒盡全力

管控槍枝遲遲沒立法 拜登被指沒盡全力
芝加哥治安惡化 市長求援聯邦：嚴查非法槍枝與暴力累犯

芝加哥治安惡化 市長求援聯邦：嚴查非法槍枝與暴力累犯

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
休士頓遊民沃克一度被家人認為身亡，竟成為當地英雄。 (KPRC電視畫面截圖)

家人以為他死了 德州遊民竟上了電視新聞成為英雄

2022-01-17 20:58
遊民在高速路橋下狹縫打造隱密「閣樓」做為棲身處。(KXAN電視台畫面截圖)

真的是狹縫中求生存 德州遊民好創意

2022-01-17 21:22

超人氣

更多 >
Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺

Lowe's終於道歉 華女購物遭歧視 3600人簽署力挺
白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個

白宮免費發N95口罩 藥房和健康中心領取 每人限3個
有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

有這2種症狀也要注意 英國更新Omicron變異株常見症狀

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了

美股會腰斬？知名投資人：超級泡沫形成 拋售開始了
林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相

林瑞陽毫髮無傷突現身 影片內幕洩真相