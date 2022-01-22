世衛組織和St. Jude斥巨資投入兒童癌症用藥 有史以來對低收入和中等收入國家兒童癌症藥物最大財政承諾

WHO和St. Jude兒童研究醫院的合作，可讓全球低收入和中等收入國家兒童不間斷地取得癌症藥物。(WHO提供)

世界衛生組織WHO 和St. Jude兒童研究醫院(St. Jude Children’s Research Hospital)宣布，計劃建立全世界獲取兒童癌症 藥物的平台，在六年間投入2億美元，向參與試點階段的國家免費提供藥品。這是迄今為止對兒童癌症藥物全球努力的最大財政承諾，讓全球低收入 和中等收入國家兒童可以不間斷地取得癌症藥物。

WHO總幹事譚德塞指出，將近十分之九的癌症兒童生活在低收入和中等收入國家。這些國家癌症患兒的存活率不到30%，而高收入國家的存活率為80%。新平台建立在WHO於2018年與St. Jude醫院共同發起的全球兒童癌症倡議的成功基礎之上，將有助於糾正這種不可接受的失衡，並為成千上萬面臨孩子罹患癌症的毀滅性現實的父母帶來希望。

據統計，全世界每年有40萬名兒童患上癌症。大多數生活在低收入和中等收入國家的兒童無法持續獲得或負擔得起癌症藥物，導致每年近10萬名兒童死亡。

新平台的目標是在2022年至2027年間，為大約12萬名兒童提供安全有效的癌症藥物，預計在此之後數年將擴大規模。St. Jude研究醫院院長兼首席執行官詹姆斯·唐寧(James R. Downing，醫學博士)表示，St. Jude成立的使命是推進兒童癌症和其他重大兒科疾病的研究和治療。近60年來已與WHO、夥伴組織和全球聯盟合作者團結合作，擴大對全球兒童的承諾。通過這個平台，可確保世界各地的兒童都能獲得安全的癌症藥物。

根據2020年發布的WHO非傳染性疾病國家能力調查，只有29%的低收入國家報告稱其人口通常可獲得抗癌藥物，而高收入國家為96%。通過整合全球癌症患兒的需求，新平台將減少因沒有獲得授權的交易和國家監管機構能力有限而購買偽劣藥品。

這項合作計劃在最初兩年的試點階段，會向12個國家購買和分發藥物，到2027年底預計將有50個國家通過該平台獲得兒童癌症藥物。

世界衛生組織和St. Jude兒童研究醫院於2018年首次開展合作，當時St. Jude成為首個世衛組織兒童癌症合作中心，並承諾提供1500萬美元用於設立全球兒童癌症倡議。該倡議支持50多個政府建立和維持當地癌症規劃，目標是到2030年將存活率提高到60%。該平台與全球倡議協同增效，通過這一新努力開展的活動預計將大大有助於實現倡議目標。