青年至台灣英語服務營 開始報名

2022年7月9日至8月3日在台灣舉辦的「海外青年英語服務營」(實體回臺)，已經開始報名。歡迎報名時已就讀11年級以上且於今年11月30日前年滿17足歲，但未滿25足歲的青年(以護照所載年齡為準)，報名參加甄選。

不過報名者須留意的是，依據中華民國 中央流行疫情 指揮中心規定，入境旅客僅限持有台灣國籍及台灣的居留證者。疫情入境規定自今年1月4日起，旅客搭機前應檢附PCR「採檢日」2日內陰性報告，並需於入境後入住防疫旅宿完成檢疫期14日及接續自主健康管理7日。

亞特蘭大 華僑文教中心指出，這項活動的報名採書面報名，報名時間自即日起到3月10日截止，逾期將不予受理。

僑教中心補充表示，這項活動規劃以實體活動方式辦理，但考量目前疫情及相關國家邊境管制措施，僑委會將於3月中旬再依疫情發展情形，評估辦理方式，評估結果會另函通知。

有意參加者可將報名表郵寄、電郵(或親臨)洽亞特蘭大僑教中心蔡先生，電郵：[email protected]或電話：770-451-4456)。

報名表件、活動中英文簡章及「個資蒐集、處理及利用告知事項」，下載網站：https://drive.google.com/drive/folders/1KYL8Jzs59xuQLW0aRo_oP5wRrYCpdlLy?usp=sharing。