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社區看板／北卡華協春節聯歡 1／29線上直播

記者王明心、林昱瑄
北卡華美協會將舉行春節聯歡會。(華美協會提供)
北卡華美協會將舉行春節聯歡會。(華美協會提供)

北卡三角地區華美協會(TACAS)原本要在朵頓競技館(Dorton Arena)舉行的大型春節園遊會，因Omicron肆虐改為線上進行，活動日為1月29日(周六)下午2時至5時，聯歡會直播的YouTube網址：youtu.be/o1bbpWhAACg，節目包括舞龍、舞獅、歌唱、民俗舞蹈、國畫、猜謎，會中將提供超市、餐廳等商家禮券與紅包等40多個獎項的抽獎。有意參加抽獎者可事先報名：www.surveymonkey.com/r/NG2YCNX，並於當天線上觀賞，確認是否中獎。除了表演節目，還將同步舉行線上麻將大賽，前三名獎金為100元，75元，50元，19日前可報名：www.surveymonkey.com/r/5LFVBTV。

亞特蘭大中國城 1／29春節園遊會

亞特蘭大中國城春節園遊會將於1月29(周六)上午11時到下午4時於其中庭東方花園舉辦，免門票入場。節目除了舞獅、美食、中華舞蹈社的民俗舞蹈、昇華歌唱社熱歌勁舞外，也有猜燈謎和抽獎活動。地址：5383 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341。

Plaza Las Americas 1／30新年園遊會

亞特蘭大中國城管理公司Sara Capital Group，將在1月30日(周日)下午4時，在Plaza Las Americas舉辦新年園遊會，現場將有吃喝玩樂、唱歌跳舞和抽獎等活動，且還有大型新疆舞和兩頭大彩獅的表演。地址：733 Pleasant Hill Rd, Lilburn, GA 30047。

亞特蘭大 新疆 美食

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