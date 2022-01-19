北卡維克郡圖書館 LGBTQ禁書重新上架惹議

維克郡公立圖書館系統原本將「性別酷兒」(Gender Queer)列為禁書，最近又決定要重新上架。(取自Amazon網站)

維克郡公立圖書館 系統(WCPL)不久前才將一本插圖露骨的LGBTQ 的書籍「性別酷兒」(Gender Queer)列為禁書，近日卻又修正下架決定，重新將該書上架，反覆作法引起爭議。

WCPL去年12月17日，公開說明為何將「性別酷兒」(Gender Queer)從藏書中永久下架。圖書館稱，原因出在該書的色情插圖不妥，而非因為書的主題，圖書館表示，WCPL提供超過500種書籍、1萬2000冊支持和肯定LGBTQ社區和生活方式的相關書籍。

自2012年以來，WCPL從館藏書籍名單中下架過三本書，兩本是因為不當插圖，一本兒童故事書則是因為內容令人不安。

維克郡公立圖書館系統上周公布將重新上架「性別酷兒」，引起爭議，幾天後便撤下通知，現已無法見到。(取自圖書館臉書)

該系統鼓勵民眾透過建議書籍、購買請求、分享擔憂等方式，來參與圖書館審書過程，圖書館稱，「性別酷兒」因插圖露骨，經民眾反應與審查後決定下架。

然而該圖書館系統上周於官方臉書，卻宣布要修正決定，貼文公布後引起支持和反對民眾的激烈反應，導致圖書館幾天內刪除了該則貼文。

對於「性別酷兒」一會下架一會上架的情形，有民眾支持該圖書館系統「不要屈於右翼壓力」，稱下架該書不該是北卡最大、資金最充裕的圖書館系統應做的事；有人主張保持美國傳統淳樸風氣很重要，下架才是正確決定；還有民眾表示，這是成人區的書，且與當代問題有關，不須多慮；有的提醒當初下架是因該書不雅插圖，與性別歧視沒有關係。

維郡圖書館館長瓦西里克(Mike Wasilick)說，WCPL在2005年創建原審書程序，至今多年，是時候讓審書程序更包容、開放且現代化。該系統將參考美國圖書館協會的最新建議，以及聖地牙哥、西雅圖、奧斯汀和波士頓等大型圖書館系統的做法，讓審書刪書過程更加透明。

目前由柯芭比(Maia Kobabe)所著的「性別酷兒」，即將重新上架。而另一本受爭議、由埃文森(Jonathan Evison)所寫講述種族主義 的小說「草坪男孩」(Lawn Boy)，也將續留圖書館，WCPL表示，將使用修改後的新程序來重新評估這兩本書。