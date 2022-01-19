北卡路面結冰未化 周末可能再度降雪

上周末的大風雪造成北卡400多起車禍。圖為一輛貨櫃車滑出高速公路後，懸掛在北卡州道147公路陸橋上，導致道路封閉。 (杜倫警察局)

北卡 上周末因為冬季暴風雪 導致400多起車禍，造成兩人死亡，州警接到了近千個求救電話，而上波冷鋒造成路面結冰仍未清除、融化，氣象預報本周末又可能再度下雪，北卡運輸部(NCDOT)因此提醒，開車上路務必提高警覺。

北卡運輸部的卡車在路上撒鹽和剷除積雪。(取自北卡運輸部官方臉書)

該部門表示，早在去年秋季時就開始為冬季暴風雪做準備，儲存大量鹽和沙，目前有2150輛可撒鹽或撒沙的卡車、503台鏟雪車、303架鏟雪機，還有配備了掃雪機的小貨車，一旦風雪降臨，將全力保持主要公路暢通。

該部門表示，民眾近日如果一定得出門，務必先確定車輛運行良好；準備一個工具包，包括刮冰器、雪刷、額外擋風玻璃刮水器、跨接電纜等；為防被困，補給箱內應包括手電筒、急救箱、毯子、鏟子、給輪胎牽引力的沙子、零食，水、安全照明彈；確保車裡至少有半箱汽油，以防當暴風雪大幅拉長行車時間。

州際操作中心的工作人員盯著各地路況。(取自北卡運輸部官方臉書)

此外，減速行駛並與其他車輛保持安全距離；勿使用巡航控制；接近橋梁時要小心結冰；橋上不要踩煞車；盡可能清除車上的雪，並保持車速平穩。

一旦車子打滑，不要驚慌，避免緊急煞車，以防車子失控。如有必要，輕輕按壓防鎖死煞車(anti-lock brakes)。無此裝置的車子，可輕踩煞車踏板以避免鎖住。後輪打滑時，將方向盤轉向後輪的方向。前輪打滑時，換到空檔，不要馬上轉向。當車子開始減速時，轉到想讓車輛行駛的方向，再慢慢加速。如果開始滑行，把腳從油門上挪開，把方向盤轉向滑行的方向。

車子卡在路上無法移動的話，將車輪轉向另一邊以幫助清除積雪，然後轉動方向盤，使輪胎盡可能打正；用鏟子清除輪胎前後的積雪；並在周圍地上撒沙子或鹽。

民眾如果不得不棄車，且地點在城市範圍內，可打電話給當地警察 局。如遠離城鎮區，則可聯繫公路巡邏隊：(919)733-3861。建議民眾出門前，先到網站：DriveNC.gov了解最新路況。