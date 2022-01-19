鄔頌安參加喬州97區州眾議員民主黨初選

鄔頌安(JT Wu)宣布參加喬治亞州第97選區州眾議員民主黨初選。(記者林昱瑄／攝影)

華裔的鄔頌安(JT Wu)，日前在谷內郡(Gwinnett)公立圖書館 杜魯斯(Duluth)分館，宣布參選喬治亞州第97選區州眾議員民主黨初選，投票日為5月24日。他表示，其主要政見為替下一代「重建美國夢」，因為「孩子就是我們的未來」。

鄔頌安說，他的競選主軸是要為下一代「重建美國夢」。(記者林昱瑄／攝影)

鄔頌安在杜魯斯長大，目前居住於諾克斯(Norcross)。他的父母在1980年代來到美國留學，父親是馬來西亞華裔，母親是菲律賓華裔。

鄔頌安參選喬治亞州第97選區眾議員，將於5月爭取民主黨黨內提名。(記者林昱瑄／攝影)

他自小就讀谷內郡公校，後來拿到普林斯頓大學獎學金。就讀大學期間，開始替國務院工作，也一腳踏入公共服務領域。

鄔頌安曾在眾多機構任職，包括谷內郡委員會，且是杜魯斯扶輪社的成員。喬州 亞洲時報(Georgia Asian Times)曾將其評為該州最具影響力的25位亞裔，他也是亞特蘭大青年非營利專業人士網絡(Young Nonprofit Professionals Network of Atlanta)30歲以下領導人之一，並名列谷內郡商會的35歲以下領袖人名單中。

他表示，此次競選他有四個主要政見：

●投資教育 ：恢復對公立學校的資助；擴大HOPE和Zell獎學金的可及性；並投資早期教育、加強對教師的支持。

●為醫療保健而戰：利用聯邦資金，不僅為60萬喬州人擴大醫療補助且可改善財務，保護生育權；確保鴉片類藥物受害者獲得最好的治療；並將成癮視為疾病而非道德缺失。

●發展經濟：設計城鄉合作夥伴關係以支持喬州企業並創造新的就業機會；投資於公共基礎設施和交通運輸；促進獎勵基本生活工資(living wages)以及對氣候友善(climate-friendly)創新者的租稅優惠。

●保護未來：直接面對宣稱選舉遭竊的大謊言(Big Lie)；確保每個喬州人擁有受憲法保障的投票權；捍衛夢想生(Dreamers)；並打擊一切形式的歧視。

鄔頌安選在杜魯斯公立圖書館外宣布參選。他說，圖書館不僅是藏書的所在，更是社區成員聚集開會，交換資訊的場所。(記者林昱瑄／攝影)

鄔頌安表示，選在公立圖書館宣布參選，對他來說有深刻的意義。他從小在杜魯斯圖書館裡穿梭，見證了此地多年來更加多元。而他也是谷內郡公共圖書館委員會的第一位亞裔成員，還協助該館在杜魯斯和諾克斯開設了兩個全新分館。

他說，公立圖書館不僅是藏書的所在，更是社區成員聚集開會，交換資訊的場所，對於下一代教育，是個不可或缺的地點。

鄔頌安表示，由於公校長期經費不足，谷內郡有一半的孩子到三年級時閱讀能力有待改善，所以他與一些教育工作者成立了非營利組織Preface，幫助教授各種背景和語言的孩子閱讀。該組織已在全美獲得多個獎項，在11個州開展業務，並受到喬州教育廳推薦，也是谷內郡公校的首選的合作夥伴。

鄔頌安競選網站：www.jtwuforgeorgia.com。