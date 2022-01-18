喬州學校人力荒 校長身兼廚工 努力變通維持實體課

喬治亞州的新冠疫情 依舊未見明顯好轉，甚至比去年秋季變種病毒 Delta肆虐時還要更嚴重，在此情形下，全州的學校為維持開放，紛紛採取許多應變措施，包括行政人員暫時充當教師，校長幫忙廚房準備餐點，校車司機也增加雙倍接送路線。

雖然疫情肆虐導致人力吃緊，但喬州 及各學區官員們仍決心保持學校開放，官員表示，學生在課堂上的學習成果遠比網課更好。在某些情況下，他們採取非常規的方式填補人力缺口。

由於食堂工人短缺，South Forsyth高中的校長Laura Wilson加入與其他餐廳人員一起準備與分發餐點，並且幫忙洗碗。

她說，「我們已接受了訓練，幫助提供食物還有補貨。」

此外，由於教室人力最為短缺，例如谷內郡(Gwinnett)的Parkview高中12年級生Senait Pirani表示，她的高級數學decision-making課程與與另一班微積分先修課程合併，導致教室人數倍增，有些學生不得不坐在地板上課。

這些都是因為原本教師缺席，但校方找不到代課老師所帶來的後果，許多教室因為併班而人滿為患。學校表示，為保持開放，必須做出上述這類不合常規的改變。

富頓郡(Fulton)也有少數在辦公室上班的行政人員必須頂替缺席的教師到教室上課。甘斯維爾市(Gainesville)學校督學威廉斯(Jeremy Williams)說：「這種狀況雖不理想，但絕對還是比上網課好。」

為緩解人力短缺壓力，喬州公衛署日前開始根據聯邦疾病控制和預防中心(CDC)的新指示，將感染者的隔離期縮短了一半。州長坎普(Brian Kemp)和公衛署長杜米(Kathleen Toomey)也取消了學校對接觸者追踪的要求。

不過，有些家長擔心此種作法可能擴大病毒感染。

法耶特郡(Fayette)的一名家長費蘭特(Nick Ferrante)說，當地家長已經明顯感受到學校人員短缺，加上由於近日檢測難求，更多教師可能會因此在無意識情況下染疫。

他表示，很多父母擔心疫情傳播，決定暫時不讓孩子到校上課，且接下來的幾周都會讓子女遠距學習。

谷內郡的Shenika Terrell也有類似擔憂，因此計畫讓一年級的女兒留在家裡。她說，女兒的班級因為老師缺席，只能與另一個班級合併，而更多學生擠在同一教室，感染機率也同時上升。