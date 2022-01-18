Omicron導致人力缺 延誤亞城垃圾清運

亞特蘭大 地區衛生部門和私人的垃圾清運及回收服務，近兩年受到新冠疫情 波及正常作業，變種病毒 Omicron更加劇了維持服務的困難度，垃圾清理部門幾乎短缺了1/5勞動力，人手不足造成各處垃圾清運因此取消或延誤。

雖然亞城地區的相關機構，都為此採取各式各樣措施應對人員短缺，但並非全部都達到成效。

例如谷内郡(Gwinnett)垃圾清運延誤持續出現，居民抱怨電話讓當地官員應接不暇，有些民眾不滿表示，自家社區垃圾堆積有如戰場一樣慘烈。

谷内郡的垃圾清運公司Waste Management向顧客表示，垃圾清運和資源回收速度改善現階段無解，延誤仍將持續。

卡布郡(Cobb)一間負責超過半數住宅區的垃圾清運公司American Disposal Services，也向顧客發布了類似的服務延誤訊息。

在奧本(Auburn)地區有約6.7萬名顧客的Republic Services，之前一度暫停回收相關業務，將人力集中用於垃圾清運。

底克甫郡(Dekalb)衛生部門則優先處理垃圾清運，延後回收服務，然而即便如此，現有工人也必須加班才能完成清理垃圾工作，該郡衛生局副總監豪斯頓(Eric Holston)表示，幸好員工士氣不錯，健康狀況也有改善，過去一周因染疫缺勤的人數，已比前一周減少一半。(朱姿穎)