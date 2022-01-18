僑委會「台灣華語文學習中心」成果豐碩

亞特蘭大台灣華語文學習中心學生小組討論。(亞特蘭大台灣華語文學習中心提供)

中華民國 僑委會「2021年台灣華語文學習中心設置計畫」成果豐碩，包括美東南地區兩所在內的全球18所台灣華語文學習中心，辦理成效良好，各項華語文課程今年將繼續開課。

僑委會童振源委員長表示，2021年於美國、英國、法國及德國18所僑校設置之台灣華語文學習中心，半年來營運成效良好，僑委會於日前也辦理三場線上成果分享會，許多學生在上課前雖然沒有中文基礎，但上了一期的中文課後，已經可使用簡單中文打招呼、自我介紹。

此外，各中心也透過辦理文化活動，介紹台灣與當地文化的差異與特色，讓學生增加對台灣文化的認識與了解，並分享未來希望學以致用到台灣旅行。

美東南區兩所台灣華語文學習中心，分別由亞特蘭大 中文學校及北卡 洛麗中文學校成立。

亞特蘭大華語文中心建立在有40年歷史的亞特蘭大中文學校的堅實基礎上，中文學校教18歲以下的學生，華語文中心教18歲以上的成人班學生，成人班提供一年三期，一期12周，每周三小時的華語教學，其中兩小時實體課，一小時線上教學。

另新設立的北卡洛麗台灣華語文學習中心，將於2月在北卡洛麗中文學校正式開辦，成人班將以現有的學生家長為基礎，並招收其他有意學習正體中文的主流人士，開設成人基礎會話班和商用中文會話班，由具有豐富教學經驗的台美裔老師負責語文和文化教學，並使用僑委會提供的「來！學華語」配合「五百字學華語」、「一千字學華語」為教材。

台灣華語文學習中心之電子手冊及開課資訊已放置僑委會官網「台灣華語文學習中心」專區：http://TaiwanCenter.Taiwan-World.Net，歡迎僑胞廣為宣傳，並鼓勵有意學習正體中文的主流人士上網查閱及報名。