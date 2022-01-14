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北卡州長庫伯 推動乾淨能源經濟

記者王明心／北卡羅來納州報導
北卡州長庫伯(Roy Cooper)簽署第246號行政命令，推動該州實現溫室氣體零排放計畫。 (取自州長推特)
北卡州長庫伯(Roy Cooper)簽署第246號行政命令，推動該州實現溫室氣體零排放計畫。 (取自州長推特)

北卡州長庫伯(Roy Cooper)上周在北卡農業和技術州立大學(NC A&T)簽署第246號行政命令「北卡轉型清潔、公平經濟」，重申對清潔能源經濟的承諾，他宣布新的減排目標，指示推進該州實現溫室氣體凈零排放的計畫，並創造經濟機會。

州長辦公室指出，為了配合氣候科學、減少污染、創造良好的就業機會和保護社區，州長下令更新全州的碳減排目標。此命令建立在2018年第80號行政命令的基礎上，將原本計畫到2025年碳排放量要比2005年減少40%，提高到2030年減少50%，並在2050年前盡快實現溫室氣體凈零排放。

新命令的新目標還包括到2030年時，該州有50%新車銷量為零排放汽車，註冊零排放汽車(zev)的數量至少增加到125萬輛。

為了實現這些目標，州長行政團隊將更新全州範圍的溫室氣體清單，以衡量目前的溫室氣體排放水準，並分析2050年之前，實現溫室氣體淨零排放的可能途徑。北卡運輸部門(NCDOT)的任務則是制定一項清潔交通計畫，通過減少車輛行駛里程、增加零排放汽車、卡車和公共汽車，實現交通部門的脫碳。

該命令要求內閣機構在採取與氣候變化、恢復力和清潔能源相關的行動時考慮環境正義，在預算決定中優先考慮環境正義、清潔經濟等事項，鼓勵州府單位與利益攸關方合作，推動更多相關行動。

為了幫助加強北卡的工作力，在清潔能源經濟中創造良好的就業機會，北卡氣候變化跨部門委員會(NC Climate Change Interagency Council)將增加該州應對氣候變化的行業。政府將與北卡教育商業委員會(NC Business Committee for Education)等機構合作，擴大清潔能源青年學徒計畫，為畢業生在清潔能源經濟中獲得高薪職業做好準備。

電氣化聯盟高級政策經理布萊爾(Anne Blair)在一份聲明中說，第246號行政命令，將使北卡成為交通系統不依賴石油的領導者，且向市場發出強有力的信號，那就是未來的交通將由電動主導。

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