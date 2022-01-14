喬州下水道 發現抗生素抗藥性基因

科學家們在喬州下水道的細菌中發現了一種基因，可能導致細菌對最重要的抗生素之一：黏菌素，產生抗藥性。該基因若轉移到非常危險的菌株中，例如圖中的大腸桿菌，可能導致「無法治癒的感染」，並致人於死。(CDC)

喬治亞大學(UGA)的科學家們在該州的下水道的細菌中發現了一種基因，可能導致細菌對最重要的抗生素之一產生抗藥性，進而造成「全球公衛威脅」。

該校助理教授卡西姆(Issmat Kassem)表示，其團隊在喬州 一都市環境的污水測試中發現了MCR-9基因，這種基因可導致細菌對黏菌素(colistin)產生抗藥性。

微生物的抗藥性問題(Antimicrobial resistance)已在2020年被世界衛生組織宣布為「人類面臨的全球十大公衛威脅之一」。

UGA表示，此次的MCR-9基因是在一種名為morganella morganii的細菌中被發現的。這是首次在這種特定細菌中發現MCR，這可能意味著細菌的抗生素抗藥性問題比目前認為的更為普遍。

移動黏菌素抗性基因MCR(mobile colistin-resistance genes)，最初於2011年在中國發現，並迅速傳播至全球。美國則在2016年於賓州 首次出現此基因。

根據卡西姆的說法，這些基因可透過食物、動物或旅客身上的細菌傳播。雖然官員對大多數進口產品進行了病毒或細菌檢測 ，但MCR-9可能隱藏在無害的細菌中，然後再轉移到非常危險的菌株中，例如大腸桿菌和沙門氏菌等，並可能致人於死。

由於該基因特性，除非透過極昂貴且侵入性的檢查或限制，否則幾乎不可能控制傳播。

聯邦疾病控制和預防中心(CDC)表示，最壞的情況下，如果該基因擴散到已對其他抗生素產生抗藥性的細菌，將導致「真正無法治癒的感染」。

卡希姆呼籲正視此問題，「如果我們現在不解決這個正在危及人類和動物醫學的問題，未來便可能對健康和經濟產生巨大影響。這個危險問題需要多個部門的關注，才能妥善解決。」

黏菌素在抗生素中被稱為「最後的手段」，因為它能夠處理其他抗生素無法處理的感染。但官員警告，頻繁使用會使細菌菌株對其產生抗藥性。如果細菌對於黏菌素具抗藥性，目前尚無藥物可對抗。

美國已禁止在動物的食品中使用黏菌素，但在中國和印度等國家，飼養牲畜時仍常用到黏菌素。

黏菌素自70多年前被發現以來一直很少被使用，僅用於對抗一些最嚴重的超級細菌，如大腸桿菌和銅綠假單胞菌等。它並被用於治療對新生兒極為致命的坂崎克羅桿菌(Cronobacter sakazakii)，和可破壞肺組織的克雷伯菌(Klebsiella)等細菌。