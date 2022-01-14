我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

喬州北部周末迎風暴 亞城都會區或降雪

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州北部本周末可能降雪。對此，喬州運輸部門表示將有超過2000名員工維護道路安全，且400多輛鏟雪車準備就緒。(GDOT臉書)
喬州北部本周末可能降雪。對此，喬州運輸部門表示將有超過2000名員工維護道路安全，且400多輛鏟雪車準備就緒。(GDOT臉書)

根據Fox 5 News指出，喬州北部本周末將有風暴來襲，部分地區可能降雪，雪勢甚至可能延伸到亞特蘭大都會區部分地方。

本周六中午，亞特蘭大的溫度將為華氏55度，但稍晚風暴來襲，預期將使氣溫下降，並帶來1至2吋的總降水量，但目前尚未能確定屆時是降雪、降雨還是雨雪混合。

面對可能來臨的降雪，喬州運輸部門(GDOT)表示，已安排超過2000名員工維護道路安全，並將5萬噸鹽、4.6萬噸碎石和400多輛鏟雪車準備就緒。

GDOT發言人戴爾(Natalie Dale)表示，該部門自2014年1月底大風雪，造成亞特蘭大交通癱瘓後，就吸取經驗加以改善，「2014年大風雪時，喬州只備有7萬加侖的鹽水，現在我們每小時可以生產5萬加侖，且庫存裡有120萬加侖隨時可以使用。」

該部門還表示，通過全州的道路感應器，監控能力已大大提高，像是可即時提供路面溫度、濕滑程度，以及該位置是否正在降雨或下雪等資訊。

氣象專家也提醒民眾，冬季風雪來臨前最好事先準備好以下物品：

● 三天分量的食物及飲水。

● 手電筒及備用電池。

● 手機充電器或備用電源。

● 以電池或手動運作的收音機。

● 緊急急救箱。

● 個人藥物。

● 寵物食物。

● 毛毯、手套和其他保暖衣物。

因應風雪，Kroger超市發表聲明表示，正密切監控天氣狀況，將確保能夠提供最充足的物資給民眾。但由於目前許多商品供應鏈仍未恢復正常，Kroger也呼籲民眾切勿因為恐慌而大量囤貨。

喬州 亞特蘭大 降雪

上一則

新州師生確診數飆升 3成學校改網課

下一則

楊京15日宣誓就職維州州長 諾譚發表卸任演說回顧4年政績

延伸閱讀

冬季風暴來襲 紐約市本周末或將降雪

冬季風暴來襲 紐約市本周末或將降雪
東北部分地區降雪逾呎 空中砍2600航班 地上紛傳車禍

東北部分地區降雪逾呎 空中砍2600航班 地上紛傳車禍
風雪襲南部東北部 1.1億人受影響 各州取消逾2千航班

風雪襲南部東北部 1.1億人受影響 各州取消逾2千航班
積雪達10公分 東京4年來最大降雪 逾200人跌倒送醫

積雪達10公分 東京4年來最大降雪 逾200人跌倒送醫
降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停

降雪將嚴重影響上班通勤 紐約市7、8日換邊停車暫停
又一波降雪 維州進入緊急狀態 大華府區積雪最高估達6吋

又一波降雪 維州進入緊急狀態 大華府區積雪最高估達6吋

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款