喬州北部周末迎風暴 亞城都會區或降雪
根據Fox 5 News指出，喬州北部本周末將有風暴來襲，部分地區可能降雪，雪勢甚至可能延伸到亞特蘭大都會區部分地方。
本周六中午，亞特蘭大的溫度將為華氏55度，但稍晚風暴來襲，預期將使氣溫下降，並帶來1至2吋的總降水量，但目前尚未能確定屆時是降雪、降雨還是雨雪混合。
面對可能來臨的降雪，喬州運輸部門(GDOT)表示，已安排超過2000名員工維護道路安全，並將5萬噸鹽、4.6萬噸碎石和400多輛鏟雪車準備就緒。
GDOT發言人戴爾(Natalie Dale)表示，該部門自2014年1月底大風雪，造成亞特蘭大交通癱瘓後，就吸取經驗加以改善，「2014年大風雪時，喬州只備有7萬加侖的鹽水，現在我們每小時可以生產5萬加侖，且庫存裡有120萬加侖隨時可以使用。」
該部門還表示，通過全州的道路感應器，監控能力已大大提高，像是可即時提供路面溫度、濕滑程度，以及該位置是否正在降雨或下雪等資訊。
氣象專家也提醒民眾，冬季風雪來臨前最好事先準備好以下物品：
● 三天分量的食物及飲水。
● 手電筒及備用電池。
● 手機充電器或備用電源。
● 以電池或手動運作的收音機。
● 緊急急救箱。
● 個人藥物。
● 寵物食物。
● 毛毯、手套和其他保暖衣物。
因應風雪，Kroger超市發表聲明表示，正密切監控天氣狀況，將確保能夠提供最充足的物資給民眾。但由於目前許多商品供應鏈仍未恢復正常，Kroger也呼籲民眾切勿因為恐慌而大量囤貨。
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