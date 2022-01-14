喬州北部周末迎風暴 亞城都會區或降雪

喬州北部本周末可能降雪。對此，喬州運輸部門表示將有超過2000名員工維護道路安全，且400多輛鏟雪車準備就緒。(GDOT臉書)

根據Fox 5 News指出，喬州 北部本周末將有風暴來襲，部分地區可能降雪 ，雪勢甚至可能延伸到亞特蘭大 都會區部分地方。

本周六中午，亞特蘭大的溫度將為華氏55度，但稍晚風暴來襲，預期將使氣溫下降，並帶來1至2吋的總降水量，但目前尚未能確定屆時是降雪、降雨還是雨雪混合。

面對可能來臨的降雪，喬州運輸部門(GDOT)表示，已安排超過2000名員工維護道路安全，並將5萬噸鹽、4.6萬噸碎石和400多輛鏟雪車準備就緒。

GDOT發言人戴爾(Natalie Dale)表示，該部門自2014年1月底大風雪，造成亞特蘭大交通癱瘓後，就吸取經驗加以改善，「2014年大風雪時，喬州只備有7萬加侖的鹽水，現在我們每小時可以生產5萬加侖，且庫存裡有120萬加侖隨時可以使用。」

該部門還表示，通過全州的道路感應器，監控能力已大大提高，像是可即時提供路面溫度、濕滑程度，以及該位置是否正在降雨或下雪等資訊。

氣象專家也提醒民眾，冬季風雪來臨前最好事先準備好以下物品：

● 三天分量的食物及飲水。

● 手電筒及備用電池。

● 手機充電器或備用電源。

● 以電池或手動運作的收音機。

● 緊急急救箱。

● 個人藥物。

● 寵物食物。

● 毛毯、手套和其他保暖衣物。

因應風雪，Kroger超市發表聲明表示，正密切監控天氣狀況，將確保能夠提供最充足的物資給民眾。但由於目前許多商品供應鏈仍未恢復正常，Kroger也呼籲民眾切勿因為恐慌而大量囤貨。