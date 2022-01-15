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節能電動車正式在佛州投產銷售 美國首家華資電動汽車公司 歡迎試駕與洽談加盟

佛羅里達訊
銀光飛機公司生產的自轉旋翼機Gyrocopter。(銀光汽車提供)
銀光飛機公司生產的自轉旋翼機Gyrocopter。(銀光汽車提供)

全美第一家擁有華資背景的電動汽車公司SilverLight Electric Vehicle (銀光汽車股票代碼：RNWR)日前已正式開始投產多款節能電動車型，歡迎致電查詢以及到佛州總部免費試駕，各項電動車在佛州全境可免費送貨上門；全美各地則有UPS快送服務，更歡迎有興趣者洽談加盟。

銀光汽車總部位於佛羅裡達州Tampa大坦帕地區布雷登頓市(Bradenton)，這家電動汽車公司是獲得美國聯邦NHTSA(國家公路運輸安全委員會)核發汽車生產資質的企業，主要生產兩輪，倒三輪與四輪的多款電動汽車，產品系列包括兩輪電摩，倒三輪電跑，三輪高爾夫球車，四輪UTV多功能車，4-6座高爾夫球車，低速迷你吉普等十餘款車型。

根據該公司負責人成大衛表示，電動汽車已經是全球未來發展的確定方向，隨著電池科技的日新月異，燃油車將逐漸的成為歷史產物。美國軟銀資本集團公司現正全力投入電動汽車產業，在耗費一年多的時間後終於取得了聯邦政府的相關生產資質，並迅速投入在美國佛州的組裝生產業務。

他說，有鑒於佛羅裡達州的天氣溫和，人口與經濟成長快速，特別適合公司的休閒電動車輛的生產製造與市場銷售，因此最終將位於加拿大魁北克的生產線搬遷到了佛州，並以此為據點來輻射美洲市場。

銀光汽車公司同時正在啟動亞洲上游供應鏈的配套工作，將以最具競爭力的合作方式來提高產能和降低生產成本，以期達到最理想的市場競爭力。最基本的入門型兩輪電動摩托的價格僅為 $ 990，最頂級的倒三輪電跑(Orca Sport)價格也僅為$14,990。

該公司的航空板塊姐妹公司「銀光飛機公司」，則是一家生產自轉旋翼機Gyrocopter的航空企業，也正在落實一處位於亞洲的組裝生產基地分廠，在電動汽車與通用航空兩個發展潛力巨大的板塊疊加效應之下，該公司的未來發展能量已經受到華爾街投行界的廣泛關注，並已經開始了在今年轉到板納斯達克掛牌交易的計劃方案。

銀光汽車公司目前正在招募美洲市場的各地經銷商，歡迎有興趣的僑胞朋友加盟洽談。銀光汽車公司的網站是 www.SilverLightEV.com，聯繫電話是 (888)961-9988。

美國首家華資電動汽車-銀光汽車公司所產的各類電動車款，全面上市。(銀光汽車提供)
美國首家華資電動汽車-銀光汽車公司所產的各類電動車款，全面上市。(銀光汽車提供)
銀光倒三輪電跑(Orca Sport)。(銀光汽車提供)
銀光倒三輪電跑(Orca Sport)。(銀光汽車提供)
銀光迷你小吉普電動車。(銀光汽車提供)
銀光迷你小吉普電動車。(銀光汽車提供)

汽車 佛州 電動車

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