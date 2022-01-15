中國城春節園遊會1.29舉行 Plaza Las Americas 1.30 賀新年 一起來吃喝玩樂歡

亞特蘭大中國城歡迎大家一起在戶外慶祝農曆春節。

農曆虎年新年將於2月1日(週二)來臨，因新冠疫情 停辦兩年的亞特蘭大 中國城春節園遊會，要回歸了！中國城計畫在1月29(週六)上午11時到下午4時舉辦春節園遊會。中國城歡迎大眾屆時參與這項不收任何門票的戶外免費活動，一同吃喝玩樂，欣賞舞獅，更呼籲攤商把握商機，盡早向登記參與這場盛會。

這項春節慶祝活動，主要在中庭東方花園舉行。中國城準備了舞獅、美食、中華舞蹈社的民俗舞蹈、昇華歌唱社熱歌勁舞，獎品豐富的猜燈謎活動和抽獎更可吸引大眾的熱烈參與，爭相絞盡腦汁找尋答案，達到賓主盡歡的娛樂效果。而中國城各個商家也都有各種優惠措施以慶賀新年，其中惠清美容院準備了紅包給上門的朋友們新年好兆頭。

另外，中國城管理公司Sara Capital Group還將在1月30日在Plaza Las Americas(733 Pleasant Hill Rd, Lilburn, GA 30047)舉辦新年園遊會，該地點與華人 活動的商圈接近，時間是從下午4時開始，同樣也準備了吃喝玩樂、唱歌跳舞和抽獎等活動，而且還有大型新疆舞和兩頭大彩獅的舞獅表演，歡迎大家光臨共慶新春。

這兩項新年活動的主持人萬筱華(Romy Wong)，歡迎所有的舊雨新知均來參與免收入場券的活動，並歡迎社團、個人、與學校等報名擺設各類遊戲、文化、糕點、飲食攤位，每個攤位僅收50元場地與清潔費用。有意設攤位者可與她洽詢，電話：678-458-0788。中國城的地址是5383 New Peachtree Rd, Chamblee, GA 30341；Plaza Las Americas地址是733 Pleasant Hill Rd, Lilburn, GA 30047。