我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

第一IC銀行賀農曆年特惠活動 1月24至27日電匯轉帳 中、韓與美國境內免手續費

亞特蘭大訊
第一IC銀行總行位於喬州Doraville。(First IC Bank提供)
第一IC銀行總行位於喬州Doraville。(First IC Bank提供)

第一IC銀行(First IC Bank)瞭解海外遊子在農曆新年要匯錢給家人辦年貨、讓人過好年的心情，特別選在2月1日大年初一前，推出迎虎年感恩回饋活動，凡在第一銀行持有個人帳戶者，於1月24日(週一)至27日(週四)這四天，以電匯方式轉帳至中國、韓國或美國境內，均享有免手續費的優惠服務。匯款金額上限不得超過1000元，機會難得，有海外匯款需求的民眾，趕快把握這農曆年前的驚喜回饋方案。

第一IC銀行表示，1月31日就是除夕，想趕在過年前匯款給家人的您，趕快把握這機會，就近至所在的第一IC銀行各分行辦理，記得匯款金額上限不得超過1000美元。

2000年在喬治亞洲成立的第一IC銀行，業績逐年攀升，2017年第一IC銀行正式成立控股公司，為客戶提供全方位多元的金融服務，2017年8月又將服務觸角延伸至亞裔人口眾多的德州，在達拉斯卡羅爾頓市成立全德州第一間分行，目前亞特蘭大都會區已有Doraville、Duluth、 Sugar Loaf 、Johns Creek、 Suwanee、Norcross 等六家分行。第一IC 銀行為了加強對華人社區的服務，紐約Bay Side 及新澤西州的Palisades Park分行相繼於2019年2月、3月開幕，洛杉磯及西雅圖也有LPO貸款辦事處，以便為更多華裔人士提供全方位金融理財服務。

第一IC銀行各分行均有華人提供各項金融服務，房屋貸款、商業貸款及各相關部門也都設有華文代表，華裔及華資企業不論有房屋貸款或創業貸款需求，第一 IC銀行均能為提供全方位簡便快速審核的說中文服務。第一IC銀行總行地址：5593 Buford Highway Doraville ,GA 30340，總行電話：770-451-7200。可以撥打Johns Creek分行的華文專線：770-418-1363。網址：www.FirstICBank.com。

貸款 德州 華人

上一則

中國城春節園遊會1.29舉行 Plaza Las Americas 1.30 賀新年 一起來吃喝玩樂歡

延伸閱讀

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染

佛奇：Omicron如野火燎原 美國每個人都可能感染
哪地區最可能出現戰略意外？白宮印太專家直指：太平洋

哪地區最可能出現戰略意外？白宮印太專家直指：太平洋
出兵助台？ 丁渝洲：美建國以來最大戰爭風險

出兵助台？ 丁渝洲：美建國以來最大戰爭風險
首位女副總統、波士頓亞裔女市長…女性參政去年締新猷

首位女副總統、波士頓亞裔女市長…女性參政去年締新猷
德州人語／國會暴動周年 川普是美國之恥

德州人語／國會暴動周年 川普是美國之恥
911及國會暴動 是國殤日

911及國會暴動 是國殤日

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世