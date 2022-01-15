Perimeter 專業藥房盛大開幕 24和25日開幕期來店有禮相送 專業藥師現場諮詢

將自己定位為「屬於社區大眾的專業藥房」的Perimeter專業藥房(Perimeter Specialty Pharmacy)，經過縝密的準備後，即將開幕！該藥房將在1月24日(周一)和25日(周二)上午9時至下午4時，舉行盛大的開幕有禮大贈送活動，開幕期間凡到店消費者，都可獲贈免費禮物及抽獎機會。

Perimeter專業藥房位於285州際高速公路與400號公路東南方，並與Emory St. Joseph醫院相鄰。藥房店長歡迎大眾光臨，他呼籲大眾「請支持我們自己社區經營的藥房」，開幕期間有禮包括免費禮物袋，CBD漢麻素產品優惠折扣，禮品卡抽獎，CBD禮物籃和各項免費服務。

Perimeter Specialty Pharmacy更貼心的安排，是面對當前新冠疫情 ，大眾一定有非常多的醫藥問題，該藥房專業藥師將在現場答覆各類的問題，以及與藥物專家討論CBD漢麻產品、維生素和各種用藥等問題。

藥房店長還指出，該藥房能夠滿足個人需求的藥物，提供免費送貨，並提供具有有競爭力的藥物價格。

Perimeter Specialty Pharmacy地址：5671 Peachtree Dunwoody Rd, Ste 225, Atlanta, GA 30342，電話：470-750-0700。