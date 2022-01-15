我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔教授陳剛被捕1年 司法部撤銷「間諜」指控

免費新冠家用快篩劑 1/19起上網預訂 最快一周寄達

Perimeter 專業藥房盛大開幕 24和25日開幕期來店有禮相送 專業藥師現場諮詢

亞特蘭大工商組

將自己定位為「屬於社區大眾的專業藥房」的Perimeter專業藥房(Perimeter Specialty Pharmacy)，經過縝密的準備後，即將開幕！該藥房將在1月24日(周一)和25日(周二)上午9時至下午4時，舉行盛大的開幕有禮大贈送活動，開幕期間凡到店消費者，都可獲贈免費禮物及抽獎機會。

Perimeter專業藥房位於285州際高速公路與400號公路東南方，並與Emory St. Joseph醫院相鄰。藥房店長歡迎大眾光臨，他呼籲大眾「請支持我們自己社區經營的藥房」，開幕期間有禮包括免費禮物袋，CBD漢麻素產品優惠折扣，禮品卡抽獎，CBD禮物籃和各項免費服務。

Perimeter Specialty Pharmacy更貼心的安排，是面對當前新冠疫情，大眾一定有非常多的醫藥問題，該藥房專業藥師將在現場答覆各類的問題，以及與藥物專家討論CBD漢麻產品、維生素和各種用藥等問題。

藥房店長還指出，該藥房能夠滿足個人需求的藥物，提供免費送貨，並提供具有有競爭力的藥物價格。

Perimeter Specialty Pharmacy地址：5671 Peachtree Dunwoody Rd, Ste 225, Atlanta, GA 30342，電話：470-750-0700。

疫情

上一則

芝城黃氏宗親會 新一屆職員就職典禮隆重舉行

下一則

節能電動車正式在佛州投產銷售 美國首家華資電動汽車公司 歡迎試駕與洽談加盟

延伸閱讀

北卡Omicron持續肆虐 完全接種率70% 確診率仍破30%

北卡Omicron持續肆虐 完全接種率70% 確診率仍破30%

香港屯門高危 專家：應分區強檢揪隱形疫鏈

香港屯門高危 專家：應分區強檢揪隱形疫鏈
住院（二七）

住院（二七）
Omicron來勢洶洶 專家籲備妥「家用快篩」

Omicron來勢洶洶 專家籲備妥「家用快篩」
國會眾議員瑪麗奧攜手醫療機構 史島、布碌崙增檢測點

國會眾議員瑪麗奧攜手醫療機構 史島、布碌崙增檢測點
三二一西藥房暨藍十字健保公司聯合贊助 愛心園健康活動中心迎新年派對活動

三二一西藥房暨藍十字健保公司聯合贊助 愛心園健康活動中心迎新年派對活動

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂

免費新冠家用快篩檢測劑 1月19日起上網預訂
涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子
超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水
15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世

15歲走完快轉人生 美國網紅早衰症少女辭世