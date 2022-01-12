華裔維權律師：華人遇歧視應勇敢發聲

律師華強(前排右四)、李勐(前排左四)與參加講座的部分聽眾合影。(美中經濟文化協會提供)

美中經濟文化協會(CAECA)日前在夏樂市頤和園餐廳舉行法律知識講座，邀請到知名律師華強通過案例分析講解，講座由協會會長李勐主持，共有20多位華人 朋友參加，南卡州華人領袖岑偉荃、王琳也全程參與。

華強具有加州 律師執業資格，曾任全美律師協會移民法分會副主席，前加州律師協會駐全美律師協會議代表，並曾獲得全美律師協會嘉獎。

律師華強(右)與美中經濟文化協會會長李勐。(美中經濟文化協會提供)

華強首先指出，華人只占美國人口的5%，卻為美國貢獻了20%的稅收。她呼籲華人要團結，遇到歧視 和不公對待，要勇於維護自己的權益。

她指出，華人維權要有目的、有方法，走和平維權之路，她說，2016年華人挺紐約梁警官的示威運動十分成功，全美幾十個城市同時舉行，華人走上街頭和平抗爭，現場秩序良好。她也希望華人應該積極影響更多身邊的華人朋友一起發聲。

華強並分享了幾個她參與的華人維權案例；2016年，費城有家中餐廳常常在晚上11時後幾分鐘收到罰單，因法律規定餐廳須在11時前停止營業，但附近的非中餐廳超時從未遭罰，導致中餐廳老闆感覺遭到歧視，經華強聯繫了當地政府並向市議員反映，並通過媒體公開事件，政府最終取消規定，並向華裔業主賠禮道歉。

另外，2017年6月，從美國到中國的一個航班，延誤了整整11個小時，航空公司沒有任何賠償，100多位華人乘客們非常憤怒，委請華強提出申訴，航空公司最後對這些旅客做出經濟賠償。

華強還分享了華人五個共同關注的最新信息，包括維權、移民、自衛、遺產規畫和物業租賃。她鼓勵美籍華人學習法律知識，尋求專業幫助，切實維護權益。

華強演講。(美中經濟文化協會提供)

她奉勸華人家庭，如果遇到家庭矛盾，首先不要動手打人，另一方面也不要急於報警，真的過不下去，最好和平分手或解決，把損失降到最小。

她講到中國留學生在美國若遇到違反校紀校規，性騷擾、打架、作弊，要第一時間打電話給律師，尋求法律幫助。

當天講座結束後並舉行了晚宴。協會創會董事長衛高榮也特別致電歡迎華強訪問北卡，希望她繼續為華人維權做出貢獻。