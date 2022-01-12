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兒童網路犯罪激增 北卡調查局提醒家長留意

記者王明心／北卡羅來納州報導
兒童成為網路犯罪者下手的對象。(美聯社)
兒童成為網路犯罪者下手的對象。(美聯社)

疫情爆發後學生居家上網時間變多，儘管現今許多學生已重返課堂，但北卡州調查局(SBI)收到針對兒童的網路犯罪數量卻連續第二年創下新高紀錄。該局提供家長和監護人一些網路安全守則，希望更有效避免兒童陷入網路犯罪圈套。

北卡州調查局的的電腦犯罪小組(CCU)和針對兒童的網路犯罪特別工作組(ICAC)通過國家失蹤和受虐兒童中心(NCMEC)的數據發現，在疫情爆發前的2019年，共有4930個針對兒童的網路犯罪案件；疫情發生後的2020年，增加到9308個；去年更是激增到1萬2760個。

特別探員拉夫頓(Kevin Roughton)表示，這是一個非常嚴重的問題，大家必須盡一切努力保護兒童的網路安全。去年網路犯罪的前三名來自臉書(Facebook)、Snapchat和Instagram，大多數父母以為這些網站對孩子來說是安全的。

調查局提供家長和監護人一些防護兒童受害的方法：

•經常與孩子交流，知道他們在網上與誰互動，並告訴他們什麼是可接受的，什麼是不可接受的線上行為。

•警告孩子那些照片和視頻是不合適分享的，並讓他們知道分享的危險性。

•定期檢查孩子的手機，看看他們有什麼應用程式，以及他們是如何使用這些應用程式的。

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