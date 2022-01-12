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冬季高溫破紀錄 喬州農產品恐歉收

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
今天冬季的溫暖天氣，讓喬治亞州的藍莓、桃子等水果作物收成面臨變數。(@GAPeachCouncil推特)
今天冬季的溫暖天氣，讓喬治亞州的藍莓、桃子等水果作物收成面臨變數。(@GAPeachCouncil推特)

去年12月末的氣溫飆升至接近華氏80度，許多亞特蘭大民眾，享受穿著短袖衣褲於戶外度過聖誕假期的美好經驗。但高溫天氣對喬治亞州的果農來說，異常的冬季氣候恐將使農產品歉收，而使他們傷透腦筋。

農場位於韋羅斯(Waycross)以西的果農科尼利厄斯(Alex Cornelius)說，溫暖天氣已讓農場的藍莓灌木開始開花，比正常情況提前了約兩到三周。其他需要更長時間暴露在涼爽溫度下的品種，今年也尚未接受到盛產所需要的足夠寒冷時間。

喬州的水果產出，有賴於冬季溫暖和寒冷天氣恰到好處的微妙平衡。冬季初期過暖可能導致問題，但尾聲時的寒流也會導致問題。

喬州多地上個月創下了高溫新紀錄。根據東南區域氣候中心(Southeast Regional Climate Center)的數據，去年12月1日至今年1月5日間是亞特蘭大有紀錄以來第二熱的時期。這也是梅肯(Macon)有記錄以來最熱的時期，12月30日創下83度的歷史高溫，比之前的記錄高8度。

藍莓、桃子和蘋果等水果需要適量的寒冷天氣才能進入休眠狀態(dormancy)，這是讓它們能在春天來時結出果實的關鍵步驟。這些植物必須達到其「寒冷時刻」(chill hour)要求—在華氏32到45度間的溫度下度過足夠的時間，才能在春暖花開之際發出健康的芽。

科尼利厄斯說，他農場裡的藍莓已經積累了足夠的寒冷時間，而12月下旬持續的溫暖氣候讓藍莓認為是時候開花了。但如果稍晚又有一波冷鋒到來，這些藍莓花朵將很容易受到損害。

在喬州中部Musella占地1000畝的土地上，州眾議員迪基(Robert Dickey)種植了桃子，他說，今年冬天異常溫暖的氣溫也令他擔憂。

迪基說，今年的桃樹只得到了所需寒冷時間的三分之一左右。他說還有機會可以趕上，但這需要有寒冷的1月和2月配合。「如果冬天寒冷時間不夠長，花朵就無法發育，桃子就長不出來。」迪基說。

儘管專家預測喬州今冬氣溫可能會比平均更高，但這與長期的全球變暖趨勢保持一致。根據非營利組織Climate Central最近的分析指出，由於氣候變化，全美冬季變暖的速度比任何其他季節都快。

喬治亞大學農業氣候學家諾克斯(Pam Knox) 說，儘管每年的變化因素很多，但目前季節變暖的主因很明顯是人類引起的氣候變化影響所造成。

今年水果若歉收將損害喬州的農業經濟。最近，喬州已躋身全美三大藍莓生產州之列。2019年，喬州的藍莓作物價值超過2.2億，是該州最有價值的農產品之一。根據喬治亞大學農業綜合企業和經濟發展中心的報告，同年喬州的桃子價值估計為7200萬。

喬州 高溫 亞特蘭大

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