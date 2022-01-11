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亞城都會區5學區 恢復實體課 喬州放寬規定 接觸確診者教職員可上班

記者林昱瑄╱亞特蘭大報導
亞城都會區五學區結束寒假結束後首周的遠距教學後，10日恢復實體課。(亞城公校推特)
亞城都會區五學區結束寒假結束後首周的遠距教學後，10日恢復實體課。(亞城公校推特)

由於Omicron變種病毒株肆虐，喬治亞州大多數學區於寒假結束後的首周，均改成遠距教學，其中亞特蘭大都會區有六個學區因此取消實體課，改成居家網課，不過，本周除了羅克代爾郡(Rockdale)公校仍維持網課教學外，其他五個學區均已恢復實體課。

包括富頓郡(Fulton)、克來頓郡(Clayton)、底卡特市(Decatur)、福賽斯郡(Forsyth)，和亞特蘭大公校學區，10日均已重開校園，讓所有學生返回教室上課。

不過，這些重新開放校園的學區承認，由於Omicron極具傳染性，導致教職員人力配置受到極大挑戰。

喬州州長坎普(Brian Kemp)日前曾宣布，放寬該州學校的隔離及對接觸者的追蹤規定，並擴大該州對新冠病毒的檢測，旨在讓學校保持開放。

坎普與公衛署長杜米(Kathleen Toomey)在聲明中指出，接觸過COVID-19患者的教職員工，無論是否已接種疫苗或是檢測結果為何，只要是「無症狀」者，不須隔離仍可繼續在學校工作，但在未來十天須戴上口罩。

聲明中並指出，是否追蹤接觸者現改由各學校自行決定。

卡布郡(Cobb)督學瑞格斯戴爾(Chris Ragsdale)上周四告訴校董會，該州新的防疫規定，將大大減輕學校人力吃緊壓力，並讓教室維持開放。

坎普還承諾擴大提供免費檢測給包括無論是否有症狀的學生、教職員工及其家人。

此外，喬州在卡布郡(Cobb)及底克甫郡(DeKalb)開設兩個大型檢測站。卡布郡的位於馬瑞亞塔(Marietta)的Miller Park，底克甫郡的位於Stonecrest，地址在2994 Turner Hill Rd.。

兩處大檢測站的開放時間，為周一至周五上午8時至下午6時，周六上午8時至下午3時。公衛署表示，在這兩處做檢測需要事先上網預約：bit.ly/3r4d0Ht。

檢測 學區 喬州

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