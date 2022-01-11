疫情加重抑鬱 喬州青少年去年自殺增加

根據喬治亞州調查局(GBI)所獲得的初步數據顯示，截至2021年11月，該州至少有67名18歲以下孩子自殺身亡，比2020年的55人更多。由於此數據為初步估算，預計實際數目會更多，但卻已是GBI過去十年追踪報告以來，自殺人數最高的一年。

聯邦疾病預防及控制中心(CDC)的數據顯示，在疫情 期間，全美12至17歲青少年因疑似自殺未遂而到急診室就診的人數也急劇增加。

「疫情流行之前，許多青少年就出現因為感到無助、抑鬱，而產生過自殺念頭，」外科醫生Vivek Murthy表示。「COVID-19更進一步打亂了他們在家庭、學校和社區上的生活，對其心理健康產生了毀滅性影響。」

數據顯示，2021年喬州 大部分自殺身亡的未成年者，集中於15至17歲，共有47人；10至14歲則有19人；另一名未公布確切年齡者則介於5至9歲之間。其中63%死於槍口。

就在此一嚴峻數據出爐之際，喬州立法者、官員和專家也正起草改善該州精神衛生保健的立法。喬州在精神衛生工作者的可及性上排名全美倒數第一，美國兒童和青少年精神病學會(American Academy of Child and Adolescent Psychiatry)建議，社區每十萬名兒童應擁有47名精神病醫生，但喬州只有八位。

David Purselle是亞特蘭大 精神科醫生，專門治療兒童病患。他說他已有800名病患，最近不得不停止接收新病患，「我認為疫情使精神科的需求暴增，現在每位精神科醫師的看診時間都被排滿。」

他說，自2020年3月疫情爆發以來，青少年及兒童們錯過了大量的學校上課時間，這使得原本學校可提供的支持系統及其網絡，包括朋友、老師、輔導員、社團、活動等都變得脆弱。他指出，在正常情況下，學校員工常可發現學童們有精神疾病或自殺念頭的警告訊號，但現在這些都很難發現。

Debbie Watson是雅典(Athens)預防自殺非營利組織Nuci's Space的青年計畫主管，每年會舉辦青少年夏令活動。她表示，今年夏令營許多學員情緒不穩，甚至比2020年還要嚴重。

「有些孩子會哭著離開房間，或者需要一些額外時間獨處，只是為了處理這些已被壓抑了一年多的情緒，」Watson說。她希望隨著疫後新的生活型態慢慢確立，孩子們有機會逐漸回到正常軌道。

Purselle對他的病患和其他孩子也抱有相同的期望，他表示，父母、朋友和其他身邊的人應多留意孩子抑鬱、焦慮和自殺念頭的警告信號：包括行為孤僻、睡眠困難、易怒、在學校表現變差。

亞特蘭大憲報(AJC)指出，有自殺念頭，或注意到身旁他人有此跡象者，可撥打喬州危機熱線：1-800-715-4225，該熱線全天候開放，並且是免費且保密。

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