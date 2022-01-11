中佛州僑界 元旦升旗大合唱
中佛州僑界聯合慶祝中華民國111年元旦升旗典禮，日前於奧蘭多中國城廣場舉行，雖然疫情嚴峻，僑胞不減熱情，近150人出席。與會者高唱中美國歌，並向冉冉升起的星條旗和青天白日滿地紅旗幟行注目禮。
典禮由徐美嬋主持，籌辦社團代表大奧蘭多台灣商會會長林哲光代表致詞祝福國運昌隆，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向僑胞祝賀新年快樂，感謝僑胞支持政府，並為僑務顧問薛正凱，僑務促進委員鐘秀蘭、詹翠華、劉翠英、莊杏珠等僑務榮譽職人員頒發續任聘書。
僑務委員王成章、僑務諮詢委員梅惠照及各社團負責人亦分別致新年賀詞與期許，隨後，由僑務促進委員莊杏珠領導全體大合唱，在歡唱聲中結束慶典。
因應疫情，避免餐會群聚，主辦單位發餐券給與會者，林哲光還贈送台灣黑熊造型海綿禮物。升旗活動籌辦及贊助單位包括：佛州元旦升旗籌委會，大奧蘭多台灣商會、大奧蘭多台灣同鄉聯誼會、奇士美華人協會、甘迺迪角華美協聯會、佛州中華學人協會、美國安良工商奧蘭多分會、中佛州中華學校、第一銀行、奧蘭多榮光聯誼會及佛州急難救助協會等，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處，當天經文處組長詹蕙瑜、領務秘書蔡亦欣等人亦出席。
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