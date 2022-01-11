中佛州僑界 元旦升旗大合唱

慶祝元旦中佛州僑界聯合升旗典禮中，與會民眾揮舞國旗呼口號。(記者陳文迪╱攝影)

駐邁經文處長紀欽耀頒發僑務榮譽職人員聘書，左起鐘秀蘭、薛正凱，王成章、紀欽耀、詹翠華、劉翠英、莊杏珠。 (記者陳文迪╱攝影)

中佛州 僑界聯合慶祝中華民國 111年元旦升旗典禮，日前於奧蘭多中國城廣場舉行，雖然疫情 嚴峻，僑胞不減熱情，近150人出席。與會者高唱中美國歌，並向冉冉升起的星條旗和青天白日滿地紅旗幟行注目禮。 全體大合唱一景。 (記者陳文迪╱攝影) 許多社團代表和僑胞都穿著國旗裝出席。 (記者陳文迪╱攝影)

典禮由徐美嬋主持，籌辦社團代表大奧蘭多台灣商會會長林哲光代表致詞祝福國運昌隆，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向僑胞祝賀新年快樂，感謝僑胞支持政府，並為僑務顧問薛正凱，僑務促進委員鐘秀蘭、詹翠華、劉翠英、莊杏珠等僑務榮譽職人員頒發續任聘書。 駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在典禮中致詞。(記者陳文迪╱影) 奧蘭多榮光會出席代表在國旗前合影。(記者陳文迪╱攝影)

僑務委員王成章、僑務諮詢委員梅惠照及各社團負責人亦分別致新年賀詞與期許，隨後，由僑務促進委員莊杏珠領導全體大合唱，在歡唱聲中結束慶典。 中佛州僑界慶祝元旦升旗典禮，青天白日滿地紅的旗幟在歌聲中冉冉升起。 (記者陳文迪╱攝影) 駐邁經文處處長紀欽耀(右一)，介紹該處同仁，左一領務秘書蔡亦欣，左三詹蕙瑜。(記者陳文迪╱攝影)