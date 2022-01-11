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中佛州僑界 元旦升旗大合唱

記者陳文迪╱佛州報導
慶祝元旦中佛州僑界聯合升旗典禮中，與會民眾揮舞國旗呼口號。(記者陳文迪╱攝影)
慶祝元旦中佛州僑界聯合升旗典禮中，與會民眾揮舞國旗呼口號。(記者陳文迪╱攝影)

駐邁經文處長紀欽耀頒發僑務榮譽職人員聘書，左起鐘秀蘭、薛正凱，王成章、紀欽耀、詹...
駐邁經文處長紀欽耀頒發僑務榮譽職人員聘書，左起鐘秀蘭、薛正凱，王成章、紀欽耀、詹翠華、劉翠英、莊杏珠。 (記者陳文迪╱攝影)

佛州僑界聯合慶祝中華民國111年元旦升旗典禮，日前於奧蘭多中國城廣場舉行，雖然疫情嚴峻，僑胞不減熱情，近150人出席。與會者高唱中美國歌，並向冉冉升起的星條旗和青天白日滿地紅旗幟行注目禮。

全體大合唱一景。 (記者陳文迪╱攝影)
全體大合唱一景。 (記者陳文迪╱攝影)
許多社團代表和僑胞都穿著國旗裝出席。 (記者陳文迪╱攝影)
許多社團代表和僑胞都穿著國旗裝出席。 (記者陳文迪╱攝影)

典禮由徐美嬋主持，籌辦社團代表大奧蘭多台灣商會會長林哲光代表致詞祝福國運昌隆，駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀向僑胞祝賀新年快樂，感謝僑胞支持政府，並為僑務顧問薛正凱，僑務促進委員鐘秀蘭、詹翠華、劉翠英、莊杏珠等僑務榮譽職人員頒發續任聘書。

駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在典禮中致詞。(記者陳文迪╱影)
駐邁阿密台北經濟文化辦事處處長紀欽耀在典禮中致詞。(記者陳文迪╱影)
奧蘭多榮光會出席代表在國旗前合影。(記者陳文迪╱攝影)
奧蘭多榮光會出席代表在國旗前合影。(記者陳文迪╱攝影)

僑務委員王成章、僑務諮詢委員梅惠照及各社團負責人亦分別致新年賀詞與期許，隨後，由僑務促進委員莊杏珠領導全體大合唱，在歡唱聲中結束慶典。

中佛州僑界慶祝元旦升旗典禮，青天白日滿地紅的旗幟在歌聲中冉冉升起。 (記者陳文迪...
中佛州僑界慶祝元旦升旗典禮，青天白日滿地紅的旗幟在歌聲中冉冉升起。 (記者陳文迪╱攝影)
駐邁經文處處長紀欽耀(右一)，介紹該處同仁，左一領務秘書蔡亦欣，左三詹蕙瑜。(記...
駐邁經文處處長紀欽耀(右一)，介紹該處同仁，左一領務秘書蔡亦欣，左三詹蕙瑜。(記者陳文迪╱攝影)

因應疫情，避免餐會群聚，主辦單位發餐券給與會者，林哲光還贈送台灣黑熊造型海綿禮物。升旗活動籌辦及贊助單位包括：佛州元旦升旗籌委會，大奧蘭多台灣商會、大奧蘭多台灣同鄉聯誼會、奇士美華人協會、甘迺迪角華美協聯會、佛州中華學人協會、美國安良工商奧蘭多分會、中佛州中華學校、第一銀行、奧蘭多榮光聯誼會及佛州急難救助協會等，以及駐邁阿密台北經濟文化辦事處，當天經文處組長詹蕙瑜、領務秘書蔡亦欣等人亦出席。

籌辦升旗典禮活動社團代表大奧蘭多台灣商會會長林哲光致詞。(記者陳文迪╱攝影)
籌辦升旗典禮活動社團代表大奧蘭多台灣商會會長林哲光致詞。(記者陳文迪╱攝影)
莊杏珠等領導全體大合唱。左起林哲光、徐美嬋、嚴培達、紀欽耀、莊杏珠、徐麗玲。(記...
莊杏珠等領導全體大合唱。左起林哲光、徐美嬋、嚴培達、紀欽耀、莊杏珠、徐麗玲。(記者陳文迪╱攝影)

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