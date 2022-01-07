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喬州擬放寬公共場所攜槍

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
喬州目前要求民眾，在公共場合須獲許可證才能攜帶上膛的手槍。(美聯社)
喬州目前要求民眾，在公共場合須獲許可證才能攜帶上膛的手槍。(美聯社)

喬治亞州州長坎普(Brian Kemp)5日表示，他將推動一項新法，放寬該州在公共場合攜帶手槍的規定。

坎普是在亞城郊區士麥那(Smyrna)的一家槍店宣布此計畫，多名全國步槍協會的成員和一些州議員也在場。

坎普雖未明確列出他將推動法案的具體內容，但他表示，會支持槍枝倡導者主張的「憲法賦予的槍枝攜帶權」(constitutional carry)理念。之前喬州州議會已有多項法案，意圖取消在公共場合攜帶手槍必須持有許可證的要求，且不管是公開還是隱蔽式(conceal)攜帶槍枝，都考慮一律開放。

「建設一個更安全、更強大的喬州，首先要讓民眾有能力保護自己和家人，」坎普說，「面對全美不斷上升的暴力犯罪，守法公民的憲法權利應該得到保障，而非受到損害。」

此舉引發了反對槍支者的不滿，可能參與挑戰州長席位的民主黨艾布蘭(Stacey Abrams)也對此發出譴責。

艾布蘭的競選經理格羅-沃戈(Lauren Groh-Wargo)在推特發文表示：「當對手為挽救政治生命走向危險的極端偏鋒時，艾布蘭正在為喬州民眾的安全而戰。」

根據丕憂慈善信託基金會(Pew Charitable Trusts)指出，全美有其他20多個州允許在公共場合不須許可證就能以隱蔽方式攜帶武器。

Moms Demand Action的喬州分會表示，這些法律將「嚴重阻礙執法部門防止有危險的人，包括有犯罪歷史的極端分子和白人至上主義者攜帶槍枝」，此作法可能危及公共安全。

坎普雖在首次競選州長時就支持憲法攜槍權，也曾在廣告中多次拿著霰彈槍出現，但上任後，反而很少公開談論此事。

但坎普競選州長的同黨籍挑戰者、前聯邦參議員普度(David Perdue)，將「憲法攜槍權」列為首要問題，日前還抨擊坎普未能兌現選舉承諾，並表示「喬州是時候該有一個有原則的領導了。」坎普5日的發言，推測是為針對普度指控而做出的反擊。

喬州眾議院議長拉爾斯頓(David Ralston)表示，對坎普提到的新法案持開放態度。

去年休會前，喬州議會擱置了一項與槍枝相關的法案，因為當時發生了亞城按摩院八人遭槍殺的案件，因此要推動不須執照就可以隨身攜帶槍枝不合時宜。

根據美聯社報導，喬州目前要求民眾須取得許可證才能在自家，公司或汽車以外的場所攜帶上膛的手槍，但人們仍可在許多地方未經許可攜帶步槍和獵槍，也可攜帶未上膛但放在盒子中的槍枝。

要獲得槍枝許可證，州民須提交申請並繳交費用，通過背景調查以及指紋識別。遭定罪的重罪犯、在申請前幾年曾因精神問題住院或曾接受過藥物或酒精治療者均不符申請資格。

反對者表示，如果廢除攜槍許可，喬州該如何防止重罪犯和精神疾病患者攜帶手槍出門？屆時恐造成更多悲劇。

喬州州長坎普表示，將推動新法，放寬在公共場合攜帶手槍的規定。(路透社)
喬州州長坎普表示，將推動新法，放寬在公共場合攜帶手槍的規定。(路透社)

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