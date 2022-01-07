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北卡網路安全賽 優勝者可獲獎金

林昱瑄

北卡州政府鼓勵該州高中生參加CyberStart America網路安全競賽，這是由國家網路獎學金基金會(National Cyber Scholarship Foundation)和SANS協會贊助的免費活動，凡9到12年級的學生均可一展他們在網路安全和電腦科學方面的才華，參賽者有機會贏得大學獎學金。

州長庫伯(Roy Cooper)表示，落實網路安全的方式必須要改進，以確保大家免受到網路威脅，改進的方法之一就是吸引有網路安全專業的下一代加入公共服務行列，該競賽有助此目標的達成。

北卡資訊技術部門(Dept. of Information Technology)首席資訊官韋弗(James Weaver)指出，過去一年裡全美各地發生的重大網路安全事件，突顯了人民和團體十分容易受到勒索軟體和其他網路威脅的攻擊，也突顯了防禦的重要性。

他說，像CyberStart America這樣的專案有助於創造教育途徑和機會，建立一個多樣化的網路人才管道，以應對未來挑戰。

CyberStart America是一系列遊戲，讓學生解決與網路安全相關問題，並探索包括密碼破解、程式設計、網路和數位鑑識的領域。學生不需事前擁有資訊技術或網路安全方面的知識或經驗就能參與，參加者會在遊戲中學習相關知識，成績優異者可獲得獎學金和進階培訓。

根據國家網路安全教育計畫資助的Cyber Seek計畫，北卡目前有2萬1010個網路相關職位空缺，全國則有近60萬個職位求才。去年，1165名北卡學生參加了CyberStart America，其中18人獲得大學獎學金，欲知詳情，可上網：www.cyberstartamerica.org。

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