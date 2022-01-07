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吃均衡、常鍛鍊 老人養生保健 醫師教招

記者王政賢／北卡羅來納州報導
醫師克里斯.劉(Chris Leo)主講老年醫學專題講座。(螢幕截圖)
醫師克里斯.劉(Chris Leo)主講老年醫學專題講座。(螢幕截圖)

夏樂橄欖樹基金會的老年醫學專題講座日前邀請杜克醫療系統(Duke Health Care)老年醫學專家克里斯.劉(Chris Leo)，講解老年人的衣食住行及常見的慢性疾病。

克里斯.劉畢業於武漢大學醫學院，具有MD及PhD雙學位，後到紐約接受美國內科住院醫培訓，再進入杜克醫學院接受老年病學專門訓練，現於杜克大學醫療中心執業。

他首先介紹了老年醫學與內科醫學的區別。他表示，，老年醫學是專門討論65歲以上老人控制疾病、改善生活質量、注重功能、注重心理感受所提供各種程度的支持。

因此對於常見的疾病，老年醫學有不同的處理方式，例如高血壓，老年醫學專家認為可以容許收縮壓不大於140-150毫米汞柱。

他表示，老年人醫療保健首先是吃，要保證營養均衡，每天要有十幾種食物，做到食療養生，但應避免高鹽飲食。在穿的方面，特別注意選擇容易穿戴的鞋子，穿著舒適，透水氣、保暖並防滑，不主張穿拖鞋。對於獨居老人，要有隨身攜帶的求救裝置。若不慎滑倒，可以發出信號求救。

在住方面，臥房和客廳的家具都要少，光線明亮，避免碰撞。椅子和床鋪的高度，以與膝高平齊為好。洗手間和樓梯都要安裝把手和防滑墊。

運動方面，身體和腦力都要進行鍛鍊。走路和協調運動都很好，簡單的家務也能鍛鍊身體和腦力；娛樂活動(包括棋牌)與朋友聊天，對維持身心健康都有很大好處。

接著他說明了老年人常見疾病，如前列腺肥大、便秘、失眠、尿失禁、肥胖和營養不良等。他推薦每晚臨睡前服用褪黑激素(Melatonin)，又稱聚黑激素或腦白金，注意控制體重BMI在27至29之間，不推薦使用Beta受體阻斷劑。他還建議，如果每天需服用十種以上的藥物，最好諮詢醫生調整一下。

他並提醒老年人平衡飲食、鍛鍊身體是首選治療和保健方案；要注意保持心態、積極參與社交活動；即使是同樣的疾病，老年人的治療方案也因人而異。

當天他還介紹了美國的常見養老機構及其服務範圍，許多與會華人都獲益匪淺。

橄欖樹基金會曾廣斌醫生發言。(螢幕截圖)
橄欖樹基金會曾廣斌醫生發言。(螢幕截圖)

高血壓 肥胖 失眠

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