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人壽保險 101

作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu
作者專業保險經紀人Belinda Shu

您為您的汽車、房屋和您的健康投保，以保護自己免受意外傷害。您是否考慮過如何在經濟上保護您所愛的人？人壽保險可在您去世時提供財務保護。您向保險公司支付保費，作為回報，他們將在您去世時向您的受益人支付身故賠償金，像1+1一樣簡單。

為什麼我需要人壽保險？

你有在經濟上依賴你的人嗎？他們有足夠的錢來支付葬禮的大筆費用嗎？你留下的抵押貸款、債務和其他費用嗎？擁有人壽保險可以讓您高枕無憂，因為您的親人將有一些經濟保障來支付這些費用或在您去世時彌補收入損失。如果您去世，人壽保險可能不僅僅是一個財務安全網。借助DreamSecure Whole Life終身壽險，可以為您建立現金價值、留下遺產，甚至為您的退休生活做出保證。需要詳細了解人壽保險如何保護您的家人。請電：770-280-4350。

人壽保險有哪些不同類型？

您經常會聽到兩種主要的人壽保險類型：臨時人壽保險和永久終身人壽保險，千萬不要認為終身壽險和萬能壽險一樣，他們有本質的區別：

萬能壽險：一切都是預測和假設，支付直到你死。越老越貴，什麼都不能保證。

永久終身人壽保險：保證在特定年份付清，保護您直到您去世，並在您退休時為您提供幫助。

2020年，美國家庭人壽保險公司（American Family Life Insurance）連續12年，被最苛刻的評級WARD集團，再次選為全美最佳50家人壽和醫療保險公司，體現了AMFAM的雄厚財力和保單的可信度，也是Weiss評級的為數不多的A+保險公司。

請注意：以上資訊不應該解讀為稅務，法律或財務方面的建議。本文由第三方人Belinda舒(Belinda Shu Agency INC)提供。Belinda Shu代理處在過去9年中，年年都是人壽保險鑽石獎獲獎人，也是喬治亞州AMFAM最大保險代理處，累積了豐富的經驗，為您選擇最合適的保單。需要進一步的信息和諮詢，請聯繫Belinda舒保險代理處770-280-4350。對於保單、合約等相關文件，僅提供英文版本。如有爭議，一律以保單和合約中的條款為準。

醫療保險 壽險 退休

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