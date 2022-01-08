奧蘭多華人齊聚聖雲湖畔迎新年 AAA地產贊助聯歡會載歌載舞 美國友人大開眼界

奧蘭多華人歌舞迎新年。(AAA地產提供)

奧蘭多華人 協會(Orlando Chinese Association)2022年元旦在奧蘭多南部聖雲市(Saint Cloud City)的AAA地產集團贊助下，在聖雲伊甸園(Saint Cloud Garden of Eden)舉辦新冠疫情 以來盛況空前的中英文雙語「奧蘭多華人迎新年」聯歡會。聯歡會上，各路民間演藝高手紛紛登台獻藝，歌唱舞蹈、詩歌朗誦、魔術京劇等等，應有盡有，讓到會的數百名華僑和多族裔美國友人大開眼界。

奧蘭多聖雲市市長內森•布萊克威爾(Nathan Blackwell)親自全程參加了聯歡會，對奧蘭多華裔藝人的表演，大加讚賞。布萊克威爾在聯歡會上說：「聖云AAA地產集團總裁喬慧存先生幫助了很多華人來聖雲市購房定居，為本市的經濟繁榮，和居民名族的多元化，做出了值得慶賀的貢獻。我這次特地來奧蘭多華人迎新年聯歡會，主要就是為了來感謝華人對本市的經濟發展作出的努力。」

新年聯歡會上，三A地產集團總裁喬慧存介紹說：「聖雲市，地處奧蘭多機場南部20分鐘左右的車程，坐落在迪斯尼樂園和大西洋海岸線之間，湖多森林多，環境優美宜人，這裡的湖景房，物美價廉，對美國各州的地產投資者和退休人士，很有吸引力。」

聯歡會後，很多華人計劃在2022年春節期間，再次相約聖雲湖畔。有興趣參加佛州 華人春節聯歡會者，或對佛州奧蘭多聖雲市湖景房有興趣，可致電：646-388-0887，電郵：[email protected]免費登記並索取免費資料。