華美銀行獲評「最佳董事會」

華美銀行董事會成員左起為Paul H. Irving、Molly C. Campbell、朱蜀齡(Iris S. Chan)、董事長吳建民( Dominic Ng)、Archana Deskus、Lester M. Sussman、首席董事Rudolph I. Estrada，以及劉積瑄(Jack C. Liu)。(華美銀行提供)

美國權威金融雜誌《Bank Director》於近日公布2022年RankingBanking研究結果。華美銀行集團(East West Bancorp)憑藉董事的多元化和他們代表的專業領域，以及有效的管理實踐，在「最佳董事會」(Best Boards)評比中榮獲第一名。

此外，在《Bank Director》早前發佈的「2021年銀行績效計分卡排行榜」(2021 Bank Performance Scorecard)中，總部位於加州 帕薩迪納的華美銀行，還憑藉2020年的穩健營運表現，從全美300間規模最大的上市銀行中脫穎而出，在總資產500億美元以上的銀行評選中榮登榜首。

《Bank Director》雜誌是銀行產業的主要資訊平台之一，99%的美國銀行中，有超過2萬名資深主管和總監訂閱該雜誌。

任美國財政部 技術協助辦公室基礎設施顧問的華美銀行董事Molly Campbell表示：「多元化的董事會成員帶來了廣泛的視角。雖然有時我們會有分歧，但我們都十分願意各抒己見，共同幫助銀行實現更好的發展。」

華美銀行董事長、總裁兼最高執行長吳建民(Dominic Ng)表示：「我很高興看到銀行董事會的多元化組合以及領導和管理能力受到肯定。獲評『最佳董事會』證明多元化有助於我們實現強勁的財務表現和實踐『以客為本』的企業文化。」

2022年RankingBanking的統計資料來源為標普(S&P Global Market Intelligence)、公開資訊及美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)的相關資料等。2022年「最佳董事會」的完整榜單請參閱https://www.bankdirector.com/rankingbanking/best-boards/。

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