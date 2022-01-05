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亞特蘭大榮光會升旗迎元旦 團拜賀新年

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
亞特蘭大榮光會在僑教中心外舉辦元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)
亞特蘭大榮光會在僑教中心外舉辦元旦升旗典禮。(記者林昱瑄／攝影)

為了慶祝中華民國111年元旦，亞特蘭大榮光聯誼會在僑教中心舉行升旗典禮，近140名人士出席，典禮簡單隆重。

升旗典禮莊嚴隆重。(記者林昱瑄／攝影)
升旗典禮莊嚴隆重。(記者林昱瑄／攝影)

演唱國旗歌時，來賓們向國旗敬禮。(記者林昱瑄／攝影)
演唱國旗歌時，來賓們向國旗敬禮。(記者林昱瑄／攝影)

亞城多日陰雨不斷，但元旦當天上午雨勢停歇，近140位與會者得以在室外參加升旗儀式，隊伍中還包括了年逾九旬、陸軍官校26期，曾參與古寧頭戰役的王之博士。

榮光會的會員們精神抖擻地參加升旗典禮。最前者為年逾九旬、黃埔第26期、曾參與古寧...
榮光會的會員們精神抖擻地參加升旗典禮。最前者為年逾九旬、黃埔第26期、曾參與古寧頭戰役的王之博士。(記者林昱瑄／攝影)

典禮開始全體齊唱美國及中華民國國歌，之後在國旗歌的樂聲中，青天白日滿地紅的旗幟緩緩飄揚空中。司儀並帶領大家齊呼口號，盛讚台灣自由民主。現場來賓相互團拜恭賀新年。

王本桓表示，要守住這面國旗國號。(記者林昱瑄／攝影)
王本桓表示，要守住這面國旗國號。(記者林昱瑄／攝影)

榮光會會長王本桓表示，2021年依舊動盪，無論疫情、美中及兩岸關係，物價膨脹等，各方面都仍十分不穩定，他希望新的一年有好的開始，大家平安健康，他也提到，日前榮光會參與了退伍軍人日遊行，更在47隊隊伍中榮獲第四名，未來將持續與其他社團以及主流社會交流。

當天有約140位僑胞參與典禮。(記者林昱瑄／攝影)
當天有約140位僑胞參與典禮。(記者林昱瑄／攝影)

他說，台灣在亞特蘭大有許多不同的團體，但是無論如何希望都以中華民國為最大的公約數，守住國旗與國號。他也表示，很高興看到這次活動有許多年輕人參與，希望未來還會越來越多。

王翼龍希望新的一年台美關係持續發展。(記者林昱瑄／攝影)
王翼龍希望新的一年台美關係持續發展。(記者林昱瑄／攝影)

駐亞特蘭大辦事處處長王翼龍說，自2020年7月來到亞城，已經參加過四次榮光會升旗典禮。尤其最近這兩次升旗都能幸運在室外舉行，代表中華民國國運持續昌隆，也期待台美關係在新的一年裡繼續提升。

歐宏偉向僑胞們轉達僑委會委員長童振源的問候。(記者林昱瑄／攝影)
歐宏偉向僑胞們轉達僑委會委員長童振源的問候。(記者林昱瑄／攝影)

上個月剛到任的亞特蘭大僑教中心主任歐宏偉，則代表了中華民國僑務委員會委員長童振源向僑胞們表達問候還有祝福。新的一年，他也表達了三個希望：中華民國國泰民安國運昌隆、亞特蘭大的僑界都團結和諧，並且祝福大家新年新希望新氣象。

世界台灣商會聯合總會總會長王德也在活動中，向與會者表達新年祝福。

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