北卡逾9億財產無人認領 民眾可上網查詢

北卡財務政部部長佛維爾(Dale R. Folwell)多次在公開場合呼籲州民去認領失散的財產。(記者王明心／攝影)

北卡 政府財政部 表示，該州無人認領的財產高達9.19億元，因此鼓勵居民上網查詢，說不定能夠找到自己遺忘或遺失的現金、財產。

財政部說，截至2020會計年度，無人認領的房地產基金約有9.19億元，財政部因此成立了「北卡現金專案」(NC Cash Program)，專門幫助業主認領其財產。

這些無人認領的財產，包括銀行帳戶存款、工資、公用事業存款、保單收益、股票、債券，和保險 箱裡的財物等。這些在過去一到五年都無人認領的財物，可能因為公司丟失了顧客的聯絡方式、地址不正確、資訊缺失等而導致無人領回。

根據法律，這些資產被移交給財政廳部門保管，直到被認領為止。

北卡居民可以上網：unclaimed.nccash.com/app/claim-search，輸入自己的名字或企業名稱，如果與其中任何財產的資料核對上，就可申請索取。

該部門按照收到的申請順序處理，一般處理時間約為90天。但當件數非常多時，可能需時更久。一旦案件批准時，該部門將以電子郵件通知申請人。申請人也可上網：unclaimed.nccash.com/app/claim-status-search查看申請進度。

若對申請領取有問題或需要協助，可電：(866)622-2741， 或寄電郵：[email protected]。