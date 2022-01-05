生命科學產業進駐 北卡三角地區掀房產熱

Hub RTP是北卡三角研究園區(Research Triangle Park)正進行中的熱門開發案，其中吸引了多生病科學公司進駐。(Hub RTP推特)

自新冠疫情爆發以來，全美只有少數幾個地區因生命科學領域而成為房地產 亮點，北卡 三角地區是其中之一。回顧2021一年，生命科學開發商和投資 公司不斷湧入該地區，改造現有辦公室、零售和工業地產，或是從挖地基開始，建築實驗室和生物製造空間，使該區土地與房產開發欣欣向榮。

三角商業雜誌(Triangle Business Journal)指出，隨著當地長期投資者繼續擴增資產，以及資金的注入，北卡三角科研園區已成為全美最大的生命科學市場之一，且獲得了全美關注。

其中最引人矚目的項目，應是蓬勃發展的Hub RTP園區開發，近來也有另一家公司於三角研究園區簽署租用22萬平方呎的辦公室及生命科學發展中心，園區內一處12.5萬平方呎的土地，也正在申請使用許可，計畫建造研發和製造基地。

維克郡的幾個小鎮，如莫里斯威爾(Morrisville)、霍利泉(Holly Springs)、加納(Garner)等也加入行動，宣布及正在進行的實驗室和生命科學專案源源不斷，不只在創新研發方面，實際生產產品的製造業也在成長。

連一向在該領域行動落後的洛麗也開始拓展版圖，例如大型房地產公司正在規畫在北洛麗地區投資10億元，建造北山創新區(North Hills Innovation District)，而洛麗中城(Midtown)一個廢棄的超市也將改造成新的生命科學中心。

展望2022年，該區發展趨勢未見放緩，生命科學開發公司今年將會繼續在三角地區購買土地。隨著生命科學產業的繼續湧入，有部分地產經紀人說，希望未來能有不同領域的產業進駐三角地區，而不是僅限生命科學產業。