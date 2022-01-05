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亞特蘭大新市長狄更斯宣誓就職 致力打造安全繁榮城市

記者林昱瑄／亞特蘭大報導
狄更斯(左)3日在喬治亞理工的Bobby Dodd體育場宣誓就任亞城第61任市長。(亞城市府臉書)
狄更斯(左)3日在喬治亞理工的Bobby Dodd體育場宣誓就任亞城第61任市長。(亞城市府臉書)

亞特蘭大市長當選人狄更斯(Andre Dickens)，3日在他的母校喬治亞理工學院(Georgia Tech)宣誓就職，成為亞城第61任市長。

狄更斯在就職典禮上表示，「我們是一個擁有偉大社區、偉大人民和偉大機構的城市。我們是一座充滿毅力、希望、愛和熱情的城市。我們決心向世界和我們自己展示，我們可以成為一個關懷和協作的城市」。

亞特蘭大市議會議長薛普曼(Doug Shipman)、前市長富蘭克林(Shirley C. Franklin)以及甫卸任的巴頓斯(Keisha Lance Bottoms)當天也發表了講說。

來自亞城西邊亞當斯維爾區(Adamsville)的狄更斯，肯定前任市長巴頓斯的卓越成就，他也期許自己在接下來的市長任期，能夠一一克服所面臨的挑戰。

「每位市長都有自己沉重的職責，我的職責是要將亞城團結在一起，打造一個安全的繁榮城市。」

新任亞特蘭大市長狄更斯。(亞城市府臉書)
新任亞特蘭大市長狄更斯。(亞城市府臉書)

由於近來巴克亥市(Buckhead)委員會，正推動脫離亞特蘭大的計畫，希望能夠成為一獨立城市，而發動此舉的其中一個主因，是因為亞城暴力犯罪日益增加，

狄更斯對此表示，亞特蘭大以前也曾從犯罪浪潮中倖存下來，相信它會度過目前所面臨的難關。

他說，打擊犯罪須從根源著手，他將聘請專家解決心理健康等非暴力和無家可歸問題，此外，該市60%的犯罪是由13至24歲的年輕人所犯下，因此，市府將與亞特蘭大公立學校、教會以及社區組織合作，擴大和加強對於年輕人的娛樂、工作培訓、實習和學徒計畫等。他也邀請所有社區一同參與，打造亞城成為更安全的城市。

巴頓斯也在她市長任期的最後一天，發布了一段告別影片，除了表達感謝外，也概述了她在四年任期內取得的一些成就，包括了「市長公平、多元化和包容性辦公室」(Mayor's Office of Equity, Diversity, and Inclusion)，這是在她上任第一年間就推出的項目。

身為民主黨全國委員會副主席，巴頓斯將參與未來的兩場備受矚目的競選工作，且未排除在未來重返政壇的可能性。

亞特蘭大 暴力犯罪 亞當斯

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