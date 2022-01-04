疫情嚴峻 喬州多學區開學首周改網課

Omicron導致的新冠疫情仍然嚴峻，喬州多學區開學首周將改以網路上課。(記者林昱瑄╱攝影)

喬治亞州的確診數持續創下新紀錄，上周四一天新增多達2萬5265例確診，周五也超過2萬4000例檢測陽性。嚴峻的疫情導致喬州 又有部分學區，陸續宣布寒假結束後的首周改上網課。

亞特蘭大 公立學校、富頓郡(Fulton)和底克甫郡(DeKalb)學校上周五表示，新學期首周將以遠程方式教學，目前預計在1月10日恢復面授。先前，克萊頓郡(Clayton)和羅克代爾郡(Rockdale)公校均已宣布了相同的計畫。此外，疫情肆虐導致數千班航班取消，也加劇了許多學校師資人力的短缺。

亞特蘭大莫爾豪斯學院(Morehouse)日前表示，12日該校恢復上課時，將暫時改採線上教學，估28日前都不會恢復實體課。

另外兩所歷史悠久的非裔大學-克拉克亞特蘭大大學(Clark Atlanta)和斯佩爾曼學院(Spelman)也宣布相同計畫。愛默蕾大學(Emory)已公告新學期將先採遠距上課。

該州的疫苗 接種率目前仍居全美後段班，喬州現在只有53%的符合施打疫苗資格居民完全接種，兒童和青少年接種的比率更低。

根據喬州公衛署的數據，截至上周五，至少已接種一劑的兒童和青少年比率，依年齡層：5至9歲僅有13.5%、10至14歲35.5%，和15至19歲的51.5%。

為亞城都會區提供服務的六個醫療保健系統日前發表聯合聲明表示，過去八天內，他們院內的COVID-19住院病患增加了100%至200%，其中絕大多數患者未接種疫苗。醫護敦促民眾，不要只為了接受病毒檢測而前往醫院，以免浪費醫療資源。