喬州去年經濟發展 科技業為推進主力

2021年科技行業推動了喬治亞州的經濟發展，不僅增加了數千個工作崗位，也帶進了數千萬元投資 。其中重大的投資項目包括：

●電動汽車製造商Rivian Automotive將亞特蘭大 東郊建造工廠，州長坎普(Brian Kemp)稱其為該州史上最大的經濟發展項目。這項耗資50億的投資將為牛頓郡(Newton)帶來7500個工作，並增加喬州 持續增長的電動汽車供應鏈。而韓國公司SK Innovation，電動汽車零部製造商Duckyang也都宣布在亞城附近建立工廠。專家表示，這些投資都使喬州處於電動車行業的領先地位，並開啟了新的經濟發展機遇。

●微軟公司2021年在Atlantic Yards開設了雲端計算和人工智能辦公室，到2022年底將新增1500個工作。該公司還宣布在亞城西南區建立其東海岸總部，預計可為附近的格羅夫公園(Grove Park)帶來1萬5000個工作。微軟也將在亞城都會區建立最新的全美數據中心：包括富頓郡(Fulton)有兩個數據中心，道格拉斯郡(Douglas)有另一個。

●四家科技公司宣布在喬治亞理工學院所在的城中區建立新辦公室，包括谷歌(Google)、Visa、思科(Cisco)，以及美光科技(Micron Technology)。

●亞特蘭大五家初創公司，包括數位體驗公司FullStory、銷售參與平台 Salesloft、排程軟體公司Calendly、犯罪監控公司Flock Safety和供應鏈技術公司Stord，其市值在2021年達到獨角獸里程碑，估計逾10億元。

●喬州的初創公司2021年籌集超過30億的資金創下紀錄，絕大多數集中於亞城。過去五年，流入喬州初創企業的資金持續上升。

●喬治亞理工計畫開發其Tech Square最後一期，包括另外40萬2000平方呎的學術、研究和零售空間。該校並在城中區西部的Interlock大樓開設了一個名為Encore的新創業空間。新的聯邦資金和合作夥伴關係更可持續加強該校在人工智能商業化、太空探索和航空航天方面的研究資源。

●臉書與微軟都在亞特蘭大建立新的數據中心。數據中心的湧入反映了對更多雲端存儲和更快產品的需求增長，而亞城都會區的低土地和能源成本、絕佳地理位置和光纖基礎設施使該地成為數據中心的發展熱點。

●亞特蘭大大學中心(AUC)是全美最大的非裔學院和大學財團，2021年大量投資湧向此，可使亞城West End地區成為下一個創新熱點。Apple和Southern Co.將分別在Propel Center投資2500萬，這是一個在AUC內的企業育成中心和創新總部。

根據亞特蘭大商業紀事報(Atlanta Business Chronicle)報導，新任亞城市長狄更斯(Andre Dickens)擁有豐富的科技行業背景，未來預料可將該市的科技業發展提升到更高水平。