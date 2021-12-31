北卡三角地區 公布聖誕樹回收點

維克郡的快樂小徑聖誕樹回收計畫，將聖誕樹輾碎成木屑，鋪在公園林道上。(取自該郡官網)

聖誕節 過了，若當時購買了一棵真的聖誕樹，現在該如何處置？新聞與觀察家報列出處理指南，並整理北卡 三角地區民眾可丟棄聖誕樹的地點。

首先要注意的是不要把樹木放在後院或樹林裡，因為隨著春天天氣變暖，它可能會讓害蟲、雜草種子和樹木疾病出現，污染土地，並對後院的森林構成威脅。最好的選擇是透過市政府的回收設施來丟棄聖誕樹。三角地區的城鎮和郡提供了回收場地供民眾丟棄，也有到府拖樹的服務。民眾在丟棄聖誕樹前，記得確定取下所有的裝飾品。

維克郡的快樂小徑聖誕樹回收計畫，將居民的聖誕樹輾碎成木屑，鋪在公園林道上。居民可在每天早上7時到晚上7時之間，將聖誕樹送到以下固態垃圾中心：

▪ 10505 Old Stage Rd., Garner

▪ 6120 Old Smithfield Rd., Apex

▪ 3600 Yates Mill Pond Rd., Raleigh

▪ 5051 Wendell Blvd./U.S. 64 Business, Wendell

維克郡以下幾個公園也接受回收，時間是每天早上8時至日落：

▪ Blue Jay Point：3200 Pleasant Union Church Rd., Raleigh

▪ Green Hills：9300 Deponie Dr., Raleigh

▪ Harris Lake：2112 County Park Dr., New Hill

▪ Lake Crabtree：1400 Aviation Pkwy., Morrisville

各城鎮到府收取聖誕樹的服務規定：

▪ Apex、Cary、Holly Spring：在庭院垃圾丟棄日，將聖誕樹放在屋前人行道旁。

▪ Fuquay-Varina：至1月12日止，放在屋前人行道旁。

▪ Knightdale：從1月7日至28日，放在屋前人行道旁。

▪ Morrisville：在1月的庭院垃圾丟棄日，將聖誕樹放在屋前人行道旁。若是樹高超過六呎，必須先把樹砍成兩半。

▪ Raleigh：放在屋前人行道旁。

▪ Rolesville：1月10日，放在屋前人行道旁。

▪ Wake Forest：在庭院垃圾丟棄日，將聖誕樹放在屋前人行道旁。

杜倫(Durham)郡居民可在1月10日至2月7日之間的庭院垃圾丟棄日，將聖誕樹放在屋前人行道旁，或在1月3日至2月5日之間，早上7時30分到下午4時，丟到該郡回收中心：2115 E. Club Blvd., Durham。

橙郡(Orange)居民可將聖誕樹丟到該郡五個回收中心。教堂山鎮和希爾斯博羅(Hillsborough)鎮每周的庭院垃圾丟棄日都會收集聖誕樹。